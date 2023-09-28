紐約客談／華埠垃圾亂扔嚴重 不利經濟

華埠 這個融合了中國文化的城市一角，自19世紀以來一直是紐約華人 社區的中心，也是世界上最知名的唐人街之一。最近，該社區面臨了一個嚴重的問題「垃圾亂扔」，影響了居民的生活品質和社區的整潔。

目前，僅主要街道上設置了一些公共垃圾桶，而較為偏僻的街區則幾乎沒有這種設施。這導致了一個不容忽視的現象，許多遊客和社區居民無處可丟垃圾，只能隨意地將垃圾扔在大街上，這不僅讓華埠的街道變得骯髒，還可能對該區的形象產生負面影響。

華埠的餐飲業非常繁忙，特別是在周末，街道上擁擠不堪。這些商家產生了大量的廚餘垃圾和包裝材料，導致垃圾堆積如山。而垃圾清理人員僅在周一至周五工作，不工作的周末，使得垃圾無法及時清理。即使市府提供了一些垃圾桶，也遠不足以應對這一嚴重的垃圾堆積問題。這種情況不僅讓華埠的居民感到困擾，還可能對環境和公共衛生產生負面影響。

垃圾亂扔對華埠的形象也帶來了威脅。這個社區以其多元文化和豐富的餐飲文化而聞名，但垃圾亂扔問題可能讓遊客和商戶對該地區產生不利看法。這可能對華埠的經濟發展造成損害，尤其是在吸引遊客和投資 者方面。

為解決這一問題，市府應該增加公共垃圾桶的數量，特別是在主要街道和商業區域，以確保人們有足夠的地方丟垃圾；增加垃圾清理頻率，特別是在周末，應該派人員定點定時來即時清理。其次，應鼓勵社區居民參與垃圾清理和回收活動，以促進垃圾亂扔問題的認識，提高自身素質。最後，希望可以實行更嚴格的垃圾亂扔執法，對亂扔垃圾的行為者處以罰款。