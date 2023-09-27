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公共垃圾桶仍缺乏 華埠遊客垃圾無處扔

記者邢易霖／紐約報導
華埠街區內，一些垃圾桶沒有即時清理，導致垃圾被隨意擺放在街道上。(記者邢易霖／攝影)
華埠街區內，一些垃圾桶沒有即時清理，導致垃圾被隨意擺放在街道上。(記者邢易霖／攝影)

儘管收垃圾新規讓華埠街區的衛生狀況有所改善，然而，社區仍然面臨垃圾桶匱乏和遊客亂丟垃圾的問題，嚴重影響社區的美觀和居住品質。

居住在社區50年的張女士表示，長期以來，垃圾桶在華埠的公共區域非常有限，導致一些市民和遊客亂丟垃圾，導致了許多街道角落堆積著垃圾，影響了社區的整潔和形象。她表示，這種現象不僅損害了社區的形象，還對環境和公共衛生構成了威脅，有損華人形象。

張女士說，公共垃圾桶只有在主街道上才有，小巷子裡基本上找不到垃圾桶。她希望社區居民提高素質，社區組織和當地政府多宣傳呼籲，提高市民和遊客對垃圾處理和環保的意識。

目前，清理垃圾的人員只有在周一至周五進行垃圾清理，周末不工作，於是周末街區商家垃圾堆放出現「超負荷」現象，許多垃圾沒有辦法即時清理走；華埠一家港式餐廳經理李先生表示， 店鋪面積不大，垃圾沒地方堆放，一到周末每個垃圾桶都是滿的，即時市府提供了垃圾桶也不夠位置放。同時他還提到，許多遊客路過店鋪門口的垃圾桶時還會扔垃圾進去，每次清理都很麻煩。

對此，民主黨65D區領袖于金山表示，市府應該分地區進行垃圾管轄，不應該一視同仁，華埠是商業住宅的旅遊勝地，應該著重處理，不論是私人的清理垃圾機構還是市清潔局，都應該加強周末收垃圾的力度，定點定時，甚至可以多來幾次勘查清理。他說，垃圾桶應該要設置充足，增加收垃圾桶的次數。

華埠 民主黨 華人

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