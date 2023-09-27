紐約客談╱新冠疫情再起 人們無感？

自從進入秋季之後，紐約市不經意間又經歷了新一波新冠疫情 ，而且這波疫情的高感染率地區是華人聚居的法拉盛 。市衛生局公布的數據顯示，9月17日那一周，法拉盛和清景(Clearview)社區每10萬人的感染者人數超過155人，高居全市42個社區的首位。

這波疫情有點出人意外。之所以這樣說，是因為疫情發生時，紐約居民正處在「歷經三年，新冠疫情終於過去」的暗自慶幸之中。愈來愈多白領正重回曼哈頓寫字樓；地鐵裡很少看到戴口罩的乘客；在娛樂場所和餐飲場所注意防範的自然更少。三年多來，當人們第一次把注意力真正轉移到新冠病毒以外的事物時，病毒卻殺了一個回馬槍，讓人措手不及。

不過，這波疫情也不奇怪。換季之時，往往是人體免疫系統比較容易受到病毒攻擊的時候，比如流感病毒；而且從以往的經驗看，氣候變冷之時，正是新冠病毒捲土重來、感染率回升之時，難道人們已經忘記了嗎？對於普通人來說，現在正好是提升對新冠病毒的警覺，加強自身防備的時候。

在新一波疫情中，有不少中招者已經接種過兩針以上疫苗 ，或者已經是第二、第三次得新冠了。人們不禁要問，到底是病毒又出現了新的變種呢，還是過去打的疫苗不再有效了？如何才是真正的群體免疫？還有，為什麼法拉盛地區的感染率會高居全市社區之首呢？這些都是有待回答的問題。

從另一方面看，不可否認，新冠與人類社會共存正在變成一種愈來愈現實的存在。對於這種新冠現實，我們已經有了成熟的對策了嗎？