皇后區公車上行搶專挑女性 30多天近10起

皇后區四個市警分局正通緝一名在公車上慣於搶劫和偷竊女性的男嫌。(市警提供)

皇后區 四個市警分局正通緝一名在公車上慣於搶劫和偷竊女性的男嫌，他於皇后區四處逃竄，在30餘天犯案近10起，日前警方已公布照片，望市民提供線索。

根據警方，該男嫌在8月23日晚第一次搶劫，當時他在Q52公車上，搶走一15歲男孩手中的手機，然後就在木港(Woodhaven)大道和牙買加大道附近下車。

兩天後的晚上，男嫌在Q53公車上偷走一女性錢包，裡面裝著她的信用卡 和身分證，然後在皇后大道附近下車。

本月1日晚，該男嫌團伙作案，他和同夥在公車上攔下想在跨牙買加灣大道(Cross Bay Boulevard )和自由大道(Liberty Avenue)下車的68歲婦女，拿走裝有信用卡的錢包；兩天後，男嫌再次在Q53公車作案，當時他從一名35歲女子的包裡偷走大約300元現金和保險卡，然後跑下車。

8日，該男嫌在Q53公車作案兩起，早上偷走一女子的300元現金和銀行卡，下午又偷走一57歲女子的100元現金和手機；11日早上，他繼續在Q53公車上，偷走一28歲女子的的兩部手機。

11日晚上6時40分左右，該男嫌在第116街和洛克威大道(Rockaway Boulevard)交叉口附近上了一輛公車，偷走一42歲女子的手機和信用卡後就跑下車。

20日下午，在洛克威大道(Rockaway Boulevard)和132街附近，他在Q7公交車偷走一50歲女子的530元現金和信用卡。

紐約市警於26日公布嫌疑人的監控圖像。呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。