成人日間中心亂象多 州眾議會委員會：爭取明年立法監管

成人日間中心亂象頻生，州眾議會老人委員會舉行公聽會，爭取明年推出監管立法。(記者張心／攝影)

成人日間護理中心亂象頻生，州眾議會老人委員會(Assembly Committee on Aging)26日舉行公聽會，聽取公眾對成人日間中心意見；州眾議會老人委員會主席金兑錫(Ron Kim)表示，將爭取明年推出監管立法。

這場公聽會旨在探討全州約80個成人日間中心護理計畫監督情況，並提議根據當前「疏漏」進行制度化監管改良。成人日間中心通常為罹患認知或心理障礙的長者提供照護服務，包括進食、行動、如廁等生活活動進行結構化設計，對移民社區長者獲得關懷至關重要。

金兑錫指出，本該成為長者依靠的成人日間中心，如今已淪為「漏網之魚」。根源在於監管不嚴，缺乏像養老院 、家庭護理當前所有的直屬監察政府單位，加上無需申請專業許可證就能經營，給不法分子、不良從業者提供了極大的政策漏洞，因而滋生照護不周、維權艱難等行業亂象。

金兑錫表示，多年以來，他不斷同日間護理協會、社區組織、政府機關進行商議，決心提出一項立法，為全州的日間護理產業設置一套明確的監管標準，並要求所有從業者必須申請職業資質，搭配相關部門問責機制，「我們希望如果可能的話，這項立法明年能夠推出。」

亞美成人日間護理協會會長張寶利出席公聽會，介紹目前成人日間中心所存在的不法現象，直指「白卡欺詐」、「不法回扣」問題嚴重，給許多長者家庭帶來滅頂之災。作為此類現象高發地的布碌崙 (布魯克林)亞裔 社區，當地州眾議員鄭永佳(Lester Chang)也發言稱，管亂象要管根，如果能夠立法監管，將造福大量華人社區長者；如果民眾遇到欺詐問題，也可聯繫辦公室求助。