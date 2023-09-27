角聲福音中心社區安全日 9/30班森賀登場

基督教角聲布道團將與多個市府、民間機構合作，定於9月30日在班森賀福音中心，舉辦「齊心協力、維護社區」安全活動日。(記者顏潔恩／攝影)

基督教角聲布道團將與多個市府、民間機構合作，將於9月30日(周六)在布碌崙 (布魯克林)班森賀福音中心，舉辦「齊心協力、維護社區」安全活動日，在現場提供多元社區服務、法律諮詢、紐約市警安全講座、小組討論會等；會有中文的工作人員協助工作，呼籲有興趣的民眾積極出席。

紐約角聲事工總幹事及牧師陳熾表示，這是自福音中心成立一年多以來首辦的大型活動，希望藉此拉近與社區的關係，並將多元化服務資源介紹過來布碌崙南區，造福當地民眾；他也提到，包括華人在內的各族裔新移民 不斷湧入，出於對當地環境的不熟悉，容易成為受害者，且不只是暴力犯罪方面，也包括網路詐騙等，通過該活動增加民眾對各方各面的防範意識。

據市人權局東亞社區聯絡員馮郁雯、市防止仇恨罪案辦公室(OPHC)副執行董事Eunice Lee等人介紹，當日邀請25個民間和市府機構擺攤、提供各方面的資訊。

法律援助處、亞裔 律師工會將派代表提供免費法律諮詢，會有說中文人員，另也會協助多項福利如地鐵卡、糧食券的申請、市民卡續期等，以及探討針對亞裔仇恨犯罪的討論小組、心理健康、市警安全講座等。

角聲福音中心主任林榮臻表示，希望通過類似這樣的活動和中心提供的興趣班，幫助新移民青少年更快融入當地社區、拓展社交圈子，未來也會有不同形式的活動，加深周圍民眾對角聲的認識。

安全日活動將於30日(周六)上午11時在班森賀福音中心舉行，地址是布碌崙Bay Parkway7504號；若須查詢更多詳情，可撥電至(630) 699-9460。