聯邦官員訪皇后學院 讚揚多元化

美國高等教育助理部長佩達爾(右)26日訪問紐約皇后學院(Queens College)，並與校長吳華揚(左)會面。(記者高雲兒／攝影)

聯邦教育部 負責高等教育的助理部長佩達爾(Nasser Paydar)26日訪問紐約皇后學院(Queens College)，表達對「亞太裔高等教育機構周」(AANAPISI week)的支持，也表示將會為符合該項目的高等教育機構提供更多支持。

據悉，9月25日至10月1日被國會定位為「亞太裔高等教育機構周」，旨在提高高等教育項目的可及性和質量，以支持低收入 的第一代亞太裔學生；根據高等教育法，亞太裔高等教育機構(AANAPISI)須有至少10%的本科學生是亞太裔學生，且至少有一半的攻讀學位的學生來自低收入家庭。

作為擁有超過三分之一亞裔 學生的皇后學院，為了響應亞太裔高等教育機構周，在去年啟動皇后區亞太裔高等教育機構項目(QCAP)，以支持亞裔學生群體的需求。該項目通過提供資源和服務，促進學生的成功，並鼓勵他們在學術和社會領域充分參與，具體幫助包括學業輔導、促進就業以及心理調節。這項為期五年的項目由教育部下屬的亞太裔高等教育機構(AANAPISI)計畫撥款資助，總金額超過100萬元。

佩達爾26日和其他聯邦官員參觀了皇后學院校園，並與校長吳華揚會面。他表示，皇后學院在幫助不同背景的學生取得成功方面做得很好，「皇后學院有針對不同背景的學生的特殊課程，而且讓學生在校園裡感到受歡迎也是很重要的，當我和學生交談時，我能感覺到他們感覺很舒服。」佩達爾也說，去年聯邦資助QCAP項目，也是希望皇后學院繼續鼓勵和支持不同背景的學生。

佩達爾和吳華揚也討論了其他重要議題，包括聯邦對該項目、學生負擔能力等的支持，以及學生心理健康服務。此外，他們與學生進行了深入的討論，涉及作為第一代學生的歸屬感和包容性，和英語作為第二語言以及心理健康等議題。