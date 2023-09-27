我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

全美最貴 華府托兒費年逾2.4萬 比公立大學學費還貴

青年雙語主播賽 10/25前報名

記者張心／紐約報導
中國傳媒大學啟動「全球青年雙語主持主播大賽」，致力於全球範圍內挖掘具備雙語主持技能的華人華僑。(主辦方提供)
中國傳媒大學啟動「全球青年雙語主持主播大賽」，致力於全球範圍內挖掘具備雙語主持技能的華人華僑。(主辦方提供)

中國傳媒大學近日啟動「全球青年雙語主持主播大賽」，致力於全球範圍內挖掘具備雙語主持技能的華人華僑，推動語言交流和跨文化傳播，任何出生於1980年以後的民眾皆可報名，作品投遞截止日期為10月25日(周三)。

主辦方表示，主播已經成為全球媒體行業的新職業。此次比賽以挖掘和培養優秀的中英文主持、主播人才，推廣雙語主持主播文化為目的，希望熱愛主持主播工作，能夠熟練運用中文和另外一種或兩種外國語進行交流的民眾參賽。

本次比賽分為三個組別甄選，分別為出生於 1980年至1995年的Y世代組，出生於1996年至2009年的Z世代組，及出身於2010年以後的Alpha世代組。獲獎者將獲得1000元至2萬元不等的獎金及相關標章。

感興趣的民眾可以在10月25日前，提交三段視頻參賽，視頻分別為60秒自我介紹、60秒才藝展示、及三至五分雙語主持或主播作品；頒獎典禮將於12月2日(周六)在中國傳媒大學舉行。

主播內容可結合當下熱點話題創作。報名細則請參考賽事微信公眾號bilingualcuc，或聯繫郵箱[email protected][email protected]

微信 華人

上一則

角聲福音中心社區安全日 9/30班森賀登場

下一則

皇后區公車上行搶專挑女性 30多天近10起

延伸閱讀

南加州華人華僑 慶祝十一國慶

南加州華人華僑 慶祝十一國慶
當「榜一大哥」 江蘇男會計挪用1.2億公款打賞3女主播

當「榜一大哥」 江蘇男會計挪用1.2億公款打賞3女主播
太囂張… 襲臀直播女記者 西班牙色狼被逮

太囂張… 襲臀直播女記者 西班牙色狼被逮
多虧李佳琦賣眉筆翻車? 老牌國貨日漲粉52萬、銷量飆25倍

多虧李佳琦賣眉筆翻車? 老牌國貨日漲粉52萬、銷量飆25倍

熱門新聞

根據起訴書，陳圓圓(左)和徐蓉蓉(右)被指曾派人用棍棒毆打他人，並在事後自拍。(取自起訴書)

「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

2023-09-24 09:24
畫面中可以看出這名婦女相當氣憤，起身後還不忘往男子的背部踹上一腳。(取自X)

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

2023-09-26 11:41
一輛載滿學生的巴士21日在紐約上州84號州際公路翻車，造成至少2死逾40傷。(截自ABC News影片)

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

2023-09-21 22:40
數據顯示，皇后區法拉盛及周邊地區的感染率最高。(本報檔案照)

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

2023-09-26 07:47
紐約時報專欄作家抱怨在紐瓦克機場吃飯太貴，網友質疑他喝的是威士忌。(截取自布魯克斯X帳號)

專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

2023-09-22 15:00
民主黨籍賓州參議員費特曼（中）的休閒穿著與他的同僚十分不同。（歐新社）

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

2023-09-25 16:10

超人氣

更多 >
金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子
亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議
態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要
紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高
未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家

未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家