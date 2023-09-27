青年雙語主播賽 10/25前報名

中國傳媒大學啟動「全球青年雙語主持主播大賽」，致力於全球範圍內挖掘具備雙語主持技能的華人華僑。(主辦方提供)

中國傳媒大學近日啟動「全球青年雙語主持主播大賽」，致力於全球範圍內挖掘具備雙語主持技能的華人 華僑，推動語言交流和跨文化傳播，任何出生於1980年以後的民眾皆可報名，作品投遞截止日期為10月25日(周三)。

主辦方表示，主播已經成為全球媒體行業的新職業。此次比賽以挖掘和培養優秀的中英文主持、主播人才，推廣雙語主持主播文化為目的，希望熱愛主持主播工作，能夠熟練運用中文和另外一種或兩種外國語進行交流的民眾參賽。

本次比賽分為三個組別甄選，分別為出生於 1980年至1995年的Y世代組，出生於1996年至2009年的Z世代組，及出身於2010年以後的Alpha世代組。獲獎者將獲得1000元至2萬元不等的獎金及相關標章。

感興趣的民眾可以在10月25日前，提交三段視頻參賽，視頻分別為60秒自我介紹、60秒才藝展示、及三至五分雙語主持或主播作品；頒獎典禮將於12月2日(周六)在中國傳媒大學舉行。

主播內容可結合當下熱點話題創作。報名細則請參考賽事微信 公眾號bilingualcuc，或聯繫郵箱[email protected]，[email protected]。