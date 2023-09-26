慶中秋迎十一 華社30日舉辦僑運會頒獎

美國華人華僑社團聯合會和紐約中國和平統一促進會，將在30日舉辦文藝演出和第四屆美國東部華僑華人留學生體育運動會頒獎儀式。(記者高雲兒／攝影)

為慶祝中華人 民共和國成立74周年，美國華人華僑社團聯合會和紐約中國和平統一促進會，將在30日舉辦文藝演出和第四屆美國東部華僑華人留學生體育運動會頒獎儀式；至孝篤親元老陳衛平特別致電，讚揚僑運會團結社區，凝聚僑心。

為慶祝中華人民共和國成立74周年，美國華人華僑社團聯合會和紐約中國和平統一促進會，將在30日舉辦文藝演出和第四屆美國東部華僑華人留學生體育運動會頒獎儀式。(記者高雲兒／攝影)

在24日的記者發布會上，美國華人華僑社團聯合會表示，此前已經舉辦了多屆僑運會，旨在凝聚僑心、和諧社區、強身健體，弘揚中國傳統文化。本屆即第四屆僑運會舉辦多項運動比賽：象棋、羽毛球、排球比賽以及連續比賽三天的乒乓球比賽，近50個選手一起角逐，省級退役運動員 的加入讓比賽更加激烈。

為慶祝中華人民共和國成立74周年，美國華人華僑社團聯合會和紐約中國和平統一促進會，將在30日舉辦文藝演出和第四屆美國東部華僑華人留學生體育運動會頒獎儀式。(記者高雲兒／攝影)

僑運會不乏耆老參加，年長但活力十足的奶奶們在腰鼓隊比賽中，贏得了金牌表演獎；另一邊廂，常是爺爺們天下的象棋比賽中，96歲的吳善福老先生奪得了亞軍，打破了僑運會的年齡紀錄。

除了僑運會頒獎儀式，為了慶十一國慶和賀中秋，美國華人華僑社團聯合會和紐約中國和平統一促進會，還將在30日晚帶來文藝演出，有興趣的民眾可在9月30日(周六)下午2時前往法拉盛 印度宮，地址：荷利大道(Holly Ave.)143-09號。