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班森賀華人社服中心 與民同樂慶中秋

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙班森賀華人社區服務中心25日舉辦中秋節團圓活動。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙班森賀華人社區服務中心25日舉辦中秋節團圓活動。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀華人社區服務中心25日舉辦中秋節團圓活動，與長者會員共慶中秋，州眾議員寇頓(William Colton)、幕僚長莊文怡等人均到場，與民同樂；該會也預告10月4日(周三)將邀請62分局局長劉志強到會所，與民眾商談當地治安情況、解決問題，有面臨相似問題的商家，可積極出席。

中心負責人羅添福表示，在寇頓、市議員李凱健(Ari Kagan)、海灣公園大道華商會會長李志波、亞美醫師協會、以及高雲超市、新城超市等社區商家的贊助下，準備約30盒月餅、果汁、糕點和小禮物，贈送給社區；他說，中秋節是團圓且慶祝豐收季節的大節日，祝願在座各位生活美滿、家庭幸福。

寇頓表示，社區組織的存在，令民選官員更有動力、力量為選民服務，在即將來到的中秋節裡，華裔家長也能向孩子們宣布農曆新年列為公校假期的好消息；他呼籲大家要積極在11月的普選中投票，用選票發聲，「想像一下有更多願意為選區做事的人當選，社區將變得更好」。

在活動上，羅添福、李志波提到最近社區面臨的一些治安問題，包括華人超市屢被偷東西、青少年在公園朝老人家丟擲水瓶、在人行道上踢球等情況，甚至造成有人受傷，需送醫動手術；李志波則指出，最近出現一群「三無」飆車族，沒有駕照、車牌照和身分證，常飆著機車在夜裡擾民，還撞毀路邊的車牌，擔心遲早出人命。

他們指出，這些情況將在10月4日(周三)與62分局局長劉志強會面時提出，商討出解決問題的方法，呼籲有更多情況想反映給警方的居民、商家，積極參與當日的活動；時間是下午2時，在服務中心會所，地址是布碌崙O大道124號。

華人超市 布碌崙 駕照

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