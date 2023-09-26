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布碌崙正義獎 頒5傑出女性

記者胡聲橋／紐約報導
蔡氏夫婦基金會的社會正義基金日前向五位女性授予布碌崙正義獎。(社會正義基金網站)
蔡氏夫婦基金會的社會正義基金日前向五位女性授予布碌崙正義獎。(社會正義基金網站)

布碌崙籃網隊老闆蔡崇信旗下蔡氏基金會(Joe and Clara Tsai Foundation)的社會正義基金(Social Justice Fund)和公共慈善機構布碌崙社區基金會(Brooklyn Community Foundation)共同贊助的首屆「布碌崙(布魯克林)正義獎」，日前授予給五位傑出女性，每位獲獎者獲頒2萬元，資助她們支持社會和種族正義的活動，以解決布碌崙社區一些社會問題。

該獎主要頒給對社區有所貢獻的的少數族裔，於日前在布碌崙籃網隊主場巴克萊中心舉辦頒獎儀式；本次獲獎者包括促進小商業發展的穆罕默德(La'Shawn Allen-Muhammad)，幫助單身母親提供教育資源的科爾斯(Samora Coles)，為布碌崙居民提供內容分享平台的莫里斯(C. Zawadi Morris)，為低收入家庭提供免費孕婦照護服務的珀西亞-阿爾伯特(Chanel Porchia-Albert)，以及致力於保有廉租房的阿克(Debra Ack)。

社會正義基金創始人、蔡崇信之妻吳明華說，布碌崙正義獎獲得者正在布碌崙從各個角度實地解決我們這個時代最緊迫的一些社會正義問題。「他們以身作則，我們很高興能支持他們的工作」。

該獎項的評選委員會全部由布碌崙人組成，包括健康公平、社區活動、慈善工作、創意和娛樂以及經濟發展等領域的專家，其中還包括布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)。

據了解，公共慈善機構布碌崙社區基金會自2009年成立以來，已向非營利組織提供了9000多萬元的資助，而社會正義基金目前已承諾在十年內提供5000萬元的資助。

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