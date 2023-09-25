電單車、電動滑板車頻肇禍 亞潮萌促上牌照列管

亞潮萌致信市議員，敦促市議會盡快審議通過嚴格規管電單車議案。(本報檔案照)

針對電單車在紐約市 層出不窮的安全事故，無黨派團體亞潮萌(Asian Wave Alliance)24日向全市所有市議員發出公開信，敦促市議會盡快通過旨在加強電單車管理的提案，要求對電動單車、電動滑板車等發放牌照和登記許可。

公開信指出，近日華埠啟蒙學校副校長陸瑞英(Priscilla Loke)被電單車撞倒後不幸過世的悲劇，再一次把加強規管電單車的重要性擺在社區面前。公開信表示，由於撞倒陸瑞英的電單車沒有車牌，難以追尋，因此導致肇事者至今逍遙法外。

公開信敦促市議會盡快通過Int 0758-2022号提案。該提案由霍登(Robert Holden)等共27名市議員提出，提案擬要求紐約市內所有電動輔助單車、滑板車及其他合法助動車輛登記註冊並領取牌照方可上路。

亞潮萌主席朱雅婷說，近年來，紐約市的街道上增加了大量駕駛電單車的外賣郎或其他從業者，其中很多人橫衝直撞、對交通規則缺乏尊重，同時由於電動車輛速度很快，對於行人和騎普通單車的人都構成了較大的安全隱患。

「我開車的時候，也經常會提心吊膽，生怕撞到這些騎士。」她表示，很多無證客或低收入 者依賴電單車謀生，強制每個人都去學交規和考駕照 不太現實，但至少應該能夠落實責任制，讓駕車肇事者能夠被追蹤到並承擔相應責任。因此，讓電單車參照汽車和機車的管理辦法，落實牌照註冊制度是當務之急。

公開信提到，2022年全年，紐約市電單車共涉及了九起致命車禍，而2023年僅上半年，就出了12起人命事故。此外，由不合格電池導致的火災也是一個大問題。

朱雅婷還表示，立法很重要，但執法更重要。她希望待立法通過後，各級執法機構能夠依法行事、嚴格執法。否則，立多少法也沒有用。