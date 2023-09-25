違反「公平工作周法」 3連鎖餐廳判賠500萬

紐約市消費者和勞工保護局近日宣布，已與涉嫌違反「公平工作周法」的熊貓快餐等三家連鎖餐廳簽署和解協議，為受影響的工人提供數百萬元的賠償。(Getty Images)

紐約市 消費者和勞工 保護局(DCWP)近日宣布，已與涉嫌違反「公平工作周法」(Fair Workweek Law)的「熊貓快餐」等三家連鎖餐廳簽署和解協議，餐館將為受影響的工人提供數百萬元的賠償，並繳納相關罰款，今後也需要遵守「公平工作周法」。

這三家餐廳為全球最大的中餐連鎖店「熊貓快餐」(Panda Express)、Au Bon Pain以及7-Eleven旗下的Raise the Roost，他們將向近2400名工人支付總計450萬元的賠償金，以及41萬7000元的民事罰款；其中，熊貓快餐將向1400多名員工支付315萬元的賠償金，以及30萬元的罰款。作為和解協議的一部分，他們還將向一名因行使「公平工作周法」而被解雇的工人支付超過8000元的欠薪。

「公平工作周法」旨在確保零售工人和快餐工人的工作時間更加穩定和可預測，規定雇主必須提前14天通知工人工作時間表，且嚴禁非法解雇；但市消費者和勞工保護局表示，「熊貓快餐」在紐約市的所有門店都沒有遵守該法律規定的要求，包括為工作時間表變更和輪班支付額外工資等。

紐約市消費者和工人保護委員會(committee on Consumer and Worker Protection)主席、市議員范拉斯(Marjorie Velázquez)表示，太多公司和管理團隊通過違反「公平工作周法」的權利來利用員工，剝奪他們工作與生活的平衡，「這個和解提醒我們，沒有員工，企業就不會成功，如果他們想在紐約市做生意，就必須遵守法律。」