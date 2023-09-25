下城高架橋切斷街區聯繫 曼哈頓區長喊拆

羅斯福高速路的高架橋橫亙在曼哈頓下城的社區與東河河岸之間，切割並阻礙了行人的自由往來。社區居民反映，河岸地帶常有犯罪發生。(記者許君達／攝影)

曼哈頓 區長李文(Mark Levine)近日公開呼籲拆除下東城地區的羅斯福高速公路(FDR Drive)高架路段，以一條林蔭大道取代。

李文在其推特上發布的一則影片中表示，高架公路是曼哈頓居民與海濱之間「巨大、嘈雜、醜陋的障礙」，而現在是拆除這一障礙的時候了。他說，「讓我們拆掉這道屏障，用美麗的東西取而代。」

李文的計畫是在高架橋舊址上，新建一條包含單車道和人行道和休閒廣場的帶狀綠地。聯邦基礎設施法案中包含一項總額達17億5000萬元的「重新連結社區與鄰里」計畫(Reconnecting Communities and Neighborhoods)，旨在修復和補助全美各地被高速公路切割和分裂的社區。李文希望能從這個項目中爭取拆除高架橋的資金，不過他也承認，他的計畫充滿了「監管、後勤和財政方面的挑戰」。

交通部門的數據顯示，羅斯福高速從布碌崙(布魯克林)大橋以南、直到砲台公園(Battery Park)地下隧道的大約0.75哩路段的使用率一直不高，而高架的道路則切斷了下城華爾街、南街海港等街區與東河河濱的有機聯絡。

這段高速公路是由充滿爭議性的城市規畫專家摩西(Robert Moses)在1950年代主持建設的，目前紐約市 內的多條高速公路都出自他的手筆，但他同時也因只顧修路卻毫不關心高速公路對沿途社區的撕裂，並導致數十萬人被驅離故地而廣受批評，當代人本主義規畫先驅珍雅各(Jane Jacobs)出版於1960年代的經典著作「偉大城市的誕生與衰亡」(The Death and Life of Great American Cities)就對摩西在紐約的建設大加批判。李文的「林蔭大道」計畫也與雅各的理論不謀而合，而且這種改造在包括波士頓和費城 在內的美國多個大都市都曾經成功實踐過。

紐約市府表示，正在「審查」李文的提議，但同時指出，下城的羅斯福高速路屬紐約州所有，任何改造工程都要先經過州府的批准才行。