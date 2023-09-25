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下城高架橋切斷街區聯繫 曼哈頓區長喊拆

記者許君達／紐約報導
羅斯福高速路的高架橋橫亙在曼哈頓下城的社區與東河河岸之間，切割並阻礙了行人的自由往來。社區居民反映，河岸地帶常有犯罪發生。(記者許君達／攝影)
羅斯福高速路的高架橋橫亙在曼哈頓下城的社區與東河河岸之間，切割並阻礙了行人的自由往來。社區居民反映，河岸地帶常有犯罪發生。(記者許君達／攝影)

曼哈頓區長李文(Mark Levine)近日公開呼籲拆除下東城地區的羅斯福高速公路(FDR Drive)高架路段，以一條林蔭大道取代。

李文在其推特上發布的一則影片中表示，高架公路是曼哈頓居民與海濱之間「巨大、嘈雜、醜陋的障礙」，而現在是拆除這一障礙的時候了。他說，「讓我們拆掉這道屏障，用美麗的東西取而代。」

李文的計畫是在高架橋舊址上，新建一條包含單車道和人行道和休閒廣場的帶狀綠地。聯邦基礎設施法案中包含一項總額達17億5000萬元的「重新連結社區與鄰里」計畫(Reconnecting Communities and Neighborhoods)，旨在修復和補助全美各地被高速公路切割和分裂的社區。李文希望能從這個項目中爭取拆除高架橋的資金，不過他也承認，他的計畫充滿了「監管、後勤和財政方面的挑戰」。

交通部門的數據顯示，羅斯福高速從布碌崙(布魯克林)大橋以南、直到砲台公園(Battery Park)地下隧道的大約0.75哩路段的使用率一直不高，而高架的道路則切斷了下城華爾街、南街海港等街區與東河河濱的有機聯絡。

這段高速公路是由充滿爭議性的城市規畫專家摩西(Robert Moses)在1950年代主持建設的，目前紐約市內的多條高速公路都出自他的手筆，但他同時也因只顧修路卻毫不關心高速公路對沿途社區的撕裂，並導致數十萬人被驅離故地而廣受批評，當代人本主義規畫先驅珍雅各(Jane Jacobs)出版於1960年代的經典著作「偉大城市的誕生與衰亡」(The Death and Life of Great American Cities)就對摩西在紐約的建設大加批判。李文的「林蔭大道」計畫也與雅各的理論不謀而合，而且這種改造在包括波士頓和費城在內的美國多個大都市都曾經成功實踐過。

紐約市府表示，正在「審查」李文的提議，但同時指出，下城的羅斯福高速路屬紐約州所有，任何改造工程都要先經過州府的批准才行。

紐約市 曼哈頓 費城

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