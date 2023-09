落實永續發展目標 台美日澳研討獻策

台美日澳於聯合國大會總辯論期間在紐約合辦GCTF研討會,聚焦討論「透過加速落實永續發展目標夥伴關係,建構韌性、包容及安全之印太地區」。(經文處提供)

為展現台灣與印太合作夥伴共促全球永續發展的決心,並彰顯台灣為協助落實聯合國 「永續發展目標」(SDGs)不可或缺的建設性夥伴,台灣、美國、日本 及澳洲 日前第78屆聯合國大會總辯論期間,在紐約共同舉辦「全球合作暨訓練架構-透過加速落實SDGs之夥伴關係建構韌性、包容及安全之印太地區」(GCTF seminar on building an inclusive, resilient and secure Indo-Pacific through partnership aimed at accelerating the SDGs)國際研討會。

本次研討會以實體及視訊混合方式舉辦,計有10多國、逾60位官員及專家學者參加。與會各方均肯定透過強化加速落實SDGs之夥伴關係對於促進印太地區和平穩定及永續發展的重要性。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章開場致詞指出,印太地區是當今世界經濟成長最快的地區,該地區的穩定攸關全球經濟與安全發展,亦係加速全球落實永續發展目標的重要關鍵。台灣透過GCTF平台與理念相近夥伴合作,分享專業知識與經驗,共同因應全球挑戰,並為永續發展目標做出貢獻。身為國際社會負責任的一員,台灣將續秉持專業、務實、有貢獻的原則,向國際社會證明,它是全球實現永續發展目標的建設性夥伴。台灣將續與理念相近夥伴緊密合作,致力實現包容性多邊主義。

研討會主持人由華府智庫「全球台灣研究中心」(GTI)執行長蕭良其(Russell Hsiao)擔任,財團法人國際合作發展基金會秘書長李朝成介紹台灣協助友邦提升氣候韌性、調適及災害應變能力各項計畫執行成果;美國駐聯合國代表團經社理事會(ECOSOC)事務副代表Jonathan Shrie則說明美方推動落實SDGs之政策及作法,另強調台灣可為全球落實永續發展目標做出重要貢獻,美方樂見台灣有意義參與聯合國體系及其專門機構。

澳洲外貿部聯合國治理及改革處處長Jane Chandler於會中強調透過建立利害相關方之多元夥伴關係對於實現SDGs之重要性。日本東京大學未來願景中心執行長福士謙介(Kensuke Fukushi)以預錄影片簡報,說明日方推動落實SDGs之作法與成果。

此外,帛琉農漁暨環境部長Steven Victor亦與會分享與台灣合作經驗,肯定台灣協助太平洋島國因應氣候變遷及災害應變之卓越貢獻。與會者咸表,此次研討會甚有助各方瞭解台美日澳透過夥伴關係協助太平洋島國加速落實SDGs之具體成果及展望。