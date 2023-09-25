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第43選區／國會眾議員孟昭文背書莊文怡

記者胡聲橋／紐約報導
國會眾議員孟昭文(右)背書莊文怡(左)競選第43區市議員。(莊文怡提供)
國會眾議員孟昭文(右)背書莊文怡(左)競選第43區市議員。(莊文怡提供)

布碌崙(布魯克林)第43區市議員民主黨候選人莊文怡(Susan Zhaung)日前宣布，獲得皇后區國會眾議員孟昭文(Grace Meng)背書；孟昭文稱，莊文怡是「在社區關心的問題上能有所作為的領導者」。

孟昭文表示，將努力幫助莊文怡當選布碌崙首位華裔市議員。她說，「我們需要出身社區，並且了解社區所面臨的問題的領導人。從解決仇恨犯罪、讓社區更加安全，到確保所有孩子都有機會接受最好的教育，以及制定解決方案來應對住房和移民危機，莊文怡就是南布碌崙需要的領導者」。孟昭文接著說，「在市議會有像莊文怡這樣的盟友，我們可以為社區取得巨大的成果」。

莊文怡說，正如孟昭文當選國會眾議員創造歷史一樣，她也很榮幸能在布碌崙創造歷史的過程中，得到她的幫助和支持。莊文怡表示，孟昭文在推動農曆新年成為聯邦假日、創建亞太裔博物館以及改善社區安全等方面，一直發揮著領導作用，能得到孟昭文的背書，她感到非常榮幸。

到目前為止，莊文怡還得到了州眾議員寇頓(William Colton)、前市議員崔馬克(Mark Treyger)、公民聯盟(Citizens Union)、紐約新多數派(New Majority NYC)、亞潮萌(Asian Wave Alliance)、新葉民主黨俱樂部(New Leaf Democratic Club)、前市議員參選人和教育活動人士伍溢文以及眾多華社領袖的背書。

孟昭文 布碌崙 眾議員

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