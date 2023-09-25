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第47選區／殉職華警劉文健父母挺李凱健

記者顏潔恩／紐約報導
殉職華警劉文健的父母親劉偉棠(右)、李秀燕(左)宣布背書李凱健(中)。(李凱健提供)
殉職華警劉文健的父母親劉偉棠(右)、李秀燕(左)宣布背書李凱健(中)。(李凱健提供)

殉職華警劉文健的父母親劉偉棠、李秀燕，日前宣布背書布碌崙(布魯克林)第47選區共和黨市議員候選人李凱健(Ari Kagan)，認為其政治理念、價值觀與亞裔契合，願意為他在11月的普選選情添加助力。

「我們認識李凱健多年，他一直是社區堅定的倡導者」，劉家表示，他曾召集示威為亞裔聲援，並關注公共安全、教育等亞裔十分關心的議題，「我們呼籲大家在普選中投他一票」；不僅如此，李凱健支持紐約市警、資優班項目(G&T)、和保留特殊高中(SHSAT)入學考試，政治和社會理念與亞裔民眾契合。

劉家還說，李凱健在獲得各大警察工會支持的同時，他的對手、貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan)卻支持削減警察經費10億元，並對限制警員執法動作的「隔膜法」(Diaphragm Law)投下同意票。

針對這個背書，李凱健表示很榮幸可以獲得劉家的支持，與他們一樣，對社區的安危和發展都很關心；他提到，劉文健為保護紐約人民而犧牲了性命，警方的存在對公共安全而言意義重大，「這就是我會繼續支持警察執法的原因。」

亞裔 布碌崙 紐約市

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