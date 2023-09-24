我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給還是不給？付「愧疚小費」有如被情緒勒索

吃貨／烤魚餐廳、現烤餅乾 搶攻華人饕客

交通工會轟MTA：收堵車費是變相搶錢

記者張心／紐約報導
運輸業者工會主席認為，提升紐約市地鐵吸引力需要加強硬件以及服務質量。(MTA提供)
運輸業者工會主席認為，提升紐約市地鐵吸引力需要加強硬件以及服務質量。(MTA提供)

運輸業者工會(Transportation Workers Union)日前針對徵收堵車費問題，「砲轟」大都會運輸署(MTA)，打著減少壅堵的環保旗號，實則為MTA個人利益收斂巨財。

運輸業者工會國際主席薩繆森(John Samuelsen)是交通檢視委員會(Traffic Mobility Review Board)成員，負責制定堵車費徵收細則和豁免事項，他對MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)提出強烈批評，指其對堵車費帶來的財政收入十分關注，根本不關心能否改善空氣質量、減少交通擁堵。

「我可以非常明確地得出結論，利博先生只專注堵車費創造的新收益，不在意壅堵情況是否會改善。」薩繆森指出，徵收堵車費不是一種合理的手段，沒辦法能夠保證此舉可以鼓勵人們放棄開車，轉而搭乘公車與地鐵

「比較直接有效的方式是趕緊提升地鐵、公車的基礎建設、服務質量，讓市民自發願意搭乘紐約市公交系統，之後再考慮引入堵車費這種刺激性的舉措。」薩繆森還對利博捍衛堵車費徵收的理由非常不滿，「所謂『疫情後捷運客流量不夠，還有很大服務空間吸納乘客』的措辭根本站不住腳。你想呼籲人們放棄開車，轉而搭公交，只說『我們還有很多位置，快回來吧』顯得很荒謬。」

史泰登島的共和黨籍國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)持相同看法，認為MTA不過是把市民當「提款機」，在公交硬件、服務、智能方面表現非常無能，「如果想吸引更多人搭公交，應該努力創造更安全、高級、舒適的環境。」

紐約市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)卻說，薩繆森是「為了批評而批評」，表示增加收入是堵車費計畫的關鍵組成部分，「根據紐約州法律，新規需要徵收150億元，才能確保該機構520億元的運轉資本。」

堵車費 MTA 地鐵

上一則

為僑民服務 亞總會慶10周年

下一則

紐約聘病毒偵探 防流行傳染病爆發

延伸閱讀

克魯曼談汽車工人罷工：使製造業工作變好非憑空而得

克魯曼談汽車工人罷工：使製造業工作變好非憑空而得
3大車廠罷工 擴及配送中心20州38地點 傳拜登將赴密州力挺工會

3大車廠罷工 擴及配送中心20州38地點 傳拜登將赴密州力挺工會
MTA五條免費公車線試點 24日啟動

MTA五條免費公車線試點 24日啟動
工會示威 盼保留金山紅石勞工廟

工會示威 盼保留金山紅石勞工廟

熱門新聞

一輛載滿學生的巴士21日在紐約上州84號州際公路翻車，造成至少2死逾40傷。(截自ABC News影片)

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

2023-09-21 22:40
示意圖。(Getty Images)

紐約法拉盛華裔針灸師無證行醫 致華婦肺衰竭倒在街頭

2023-09-18 16:11
紐約時報專欄作家抱怨在紐瓦克機場吃飯太貴，網友質疑他喝的是威士忌。(截取自布魯克斯X帳號)

專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

2023-09-22 15:00
江敏的鄉親前往亞總會求助。(亞總會提供)

紐約37歲華男驟逝…留下8歲稚兒 鄉親發動募款

2023-09-21 21:02
長島貝賽附近的長島高速路路段於18日發生一「路怒症」引發的槍擊事件，一男子因為嫌前方司機開得太慢，竟然直接朝其開槍，所幸對方沒有受傷，目前警方正在對該事件進行調查。（本報記者/許振輝攝）

嫌前車「開太慢」紐約貝賽爆槍擊案 槍手在逃

2023-09-18 23:03
TikTok影片顯示，老鼠在餐館衛生評級標牌旁徘徊。(取自TikTok)

「料理鼠王」來了？華埠酒吧劇場櫥窗衛生「A」級標牌旁驚現老鼠

2023-09-18 07:42

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲