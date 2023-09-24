交通工會轟MTA：收堵車費是變相搶錢

運輸業者工會主席認為，提升紐約市地鐵吸引力需要加強硬件以及服務質量。(MTA提供)

運輸業者工會(Transportation Workers Union)日前針對徵收堵車費 問題，「砲轟」大都會運輸署(MTA )，打著減少壅堵的環保旗號，實則為MTA個人利益收斂巨財。

運輸業者工會國際主席薩繆森(John Samuelsen)是交通檢視委員會(Traffic Mobility Review Board)成員，負責制定堵車費徵收細則和豁免事項，他對MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)提出強烈批評，指其對堵車費帶來的財政收入十分關注，根本不關心能否改善空氣質量、減少交通擁堵。

「我可以非常明確地得出結論，利博先生只專注堵車費創造的新收益，不在意壅堵情況是否會改善。」薩繆森指出，徵收堵車費不是一種合理的手段，沒辦法能夠保證此舉可以鼓勵人們放棄開車，轉而搭乘公車與地鐵 。

「比較直接有效的方式是趕緊提升地鐵、公車的基礎建設、服務質量，讓市民自發願意搭乘紐約市公交系統，之後再考慮引入堵車費這種刺激性的舉措。」薩繆森還對利博捍衛堵車費徵收的理由非常不滿，「所謂『疫情後捷運客流量不夠，還有很大服務空間吸納乘客』的措辭根本站不住腳。你想呼籲人們放棄開車，轉而搭公交，只說『我們還有很多位置，快回來吧』顯得很荒謬。」

史泰登島的共和黨籍國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)持相同看法，認為MTA不過是把市民當「提款機」，在公交硬件、服務、智能方面表現非常無能，「如果想吸引更多人搭公交，應該努力創造更安全、高級、舒適的環境。」

紐約市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)卻說，薩繆森是「為了批評而批評」，表示增加收入是堵車費計畫的關鍵組成部分，「根據紐約州法律，新規需要徵收150億元，才能確保該機構520億元的運轉資本。」