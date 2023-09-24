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衛福部長薛瑞元 談台灣健保經驗

紐約訊
衛福部長薛瑞元(右四)、駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章(右三)、與代表團成員在Concordia年度峰會場邊合影。（經文處提供）
衛福部長薛瑞元(右四)、駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章(右三)、與代表團成員在Concordia年度峰會場邊合影。（經文處提供）

配合聯合國第78屆大會召開「全民健康覆蓋」高階會議，台灣衛生福利部部長薛瑞元，應邀出席紐約非營利組織Concordia於日前舉辦的「全民健康覆蓋」圓桌會議，向與會各國介紹台灣全民健保的特點及面臨的挑戰，展現台灣可為「健康及福祉」的永續發展目標作出貢獻，實現「全民均健」的願景。

薛瑞元說明，台灣全民健保是「單一保險人制度」，民眾納保率已達100%，且醫療服務並非單一由政府提供，因此，民眾可以自由就醫不受限制。另在社會安全的精神下，即便積欠保費，也不會失去就醫的權益。此外，全國醫療院所多為健保特約，提供民眾所需的門診、住院、急診及藥品等服務，政府對藥價有議價能力。

薛瑞元指出，台灣目前最大的挑戰是人口老化與新藥、新科技的運用。預估台灣在2025年將邁入超高齡社會，隨著人口老化衍生慢性病、退化性疾病、癌症及長期照護等問題，醫療需求與支出將持續上升。

此外，隨著新醫療科技持續發展，許多新藥、新醫材及新診療項目推陳出新，民眾對於這些技術納入健保給付的期待日增，如何在現有醫療服務支付體制下，讓更多的新藥、新醫材、新療法納入健保給付，嘉惠有需要的民眾，同時不排擠其他醫療服務，亦是現階段的一大挑戰。

根據2023年全球醫療照護指數(Health Care Index)排名，台灣連續第八年蟬聯世界第一，與會者皆肯定台灣之健保良例值得各國參考借鏡。

健保 保費 癌症

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