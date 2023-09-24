為僑民服務 亞總會慶10周年

亞總會日前在布碌崙金皇廷酒家舉辦「閃耀十年榮光、共創亞裔輝煌」周年慶晚宴。(記者顏潔恩 / 攝影)

美國亞裔 社區聯合總會日前在布碌崙 (布魯克林)金皇廷酒家舉辦「閃耀十年榮光、共創亞裔輝煌」周年慶晚宴，各界嘉賓出席獻上祝福，亞總會回顧過去十年為僑民提供的服務，向有難的在美華人伸出援手；如今辦公地點將遷移至新址、重整平台，亞總會在網上GoFundMe設立籌款帳戶，希望大眾能慷慨解囊，為基金會捐款以日後造福更多人。

當日晚宴上除中國駐紐約總領事黃屏外，還有州眾議員寇頓(William Colton)、鄭永佳、李榮恩、市議員馬泰(Christopher Marte)、布碌崙南區勤務指揮中心指揮官麥凱維(Charles McEvoy)等各界人物出席，對亞總會創下的成就給予高度肯定。

不僅如此，過去深受亞總會幫助的僑民也現身說法，其中便包括海港城錘殺案中死者的親屬們，細訴如何通過亞總會會長陳善莊的協助，獲得社區人士的捐贈、並將在中國的家人申請來美等事宜，減輕可能給家屬帶來的更大傷害；充分體現出亞總會關愛僑民，無私的服務精神。

陳善莊致詞表示，感謝一直陪伴在身邊、默默支持的親人和夥伴們，看到了大家團結一致而創造的社團不斷壯大，既感慨又欣慰；十年如一日，他覺得只是提高了華裔 族群的一點聲量，前面的路還很長，呼籲眾人繼續努力，為下一個十年打開新的局面。

亞總會回顧十年來的成就，以「服務社區、引導社團、發展亞裔、聯通中美」為使命，曾發動全美涉及數百萬人的亞裔維權遊行、挺華裔警察梁彼得遊行、反亞裔歧視大遊行等，並無數次為在異鄉遇難的僑民伸出援手，包括一家五口滅門案、孕婦鏟雪車命案，還有因含冤、意外、患病死亡的僑民的家屬們等，均有求必應。

不過因租約到期，設在金皇廷酒家的亞總會辦公室也告一段落，將遷移至新址；亞總會常務主席林里舉在晚宴上宣布在網上設立籌款頁面，希望能籌募更多資金，助亞總會整合平台、重新出發，造福更多僑民，有意者可瀏覽gofund.me/8bccd51c。