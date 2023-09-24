紐約聘病毒偵探 防流行傳染病爆發

紐約市衛生局斥資2800萬元，聘請48位「病毒偵探」監測下一波大型傳染病。(市長辦公室提供)

紐約市 府日前宣布斥資2800萬元聘請「病毒偵探」，實時監控新冠病毒、猴痘(Mpox)、小兒麻痺病毒(Polio)、埃博拉病毒(Ebola)傳播情況，預防下一波超強傳染病的爆發。

市衛生局發表聲明稱，已經同全美多家醫療研究機構簽署兩年期合同，聘請48位資深臨床醫生、實驗室研究員、疾病調查員，協助市府監測病毒傳播，測試疫苗 耐藥性等工作。

市衛生局表示，此舉是因為自去年春季以來，有超過12萬5000名無證客 等外來人員湧入紐約市，給病毒的大規模傳播帶來不確定性。「秋天已到、氣溫轉涼，新冠的最新變種很可能同小兒麻痺病毒、埃博拉病毒等多種疫情一起傳播，如果不聘請高端專家協助控制，到時恐怕城市又陷入混亂。」

市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)說，新來的無證客將近一半沒有接種小兒麻痺病毒，他們很多都是來自肺結核等傳染病的高發國家。「這種潛在隱患令人十分擔憂。」

納稅人監督組織公共政策帝國中心(Empire Center for Public Policy)衛生政策高級研究員哈蒙德(Bill Hammond)指出，接下來市府應大力確保新移民接種疫苗。

「新疾病不斷地出現，短時間內以前所未有的速度在全球蔓延，我們無法確定下一波傳染病會是什麼。」前市府公共衛生顧問法瑪(Jay Varma)認為，市衛生局這筆2800萬元的合同是否能起到效果還不得而知，「技術上來講，他們只能預測所需要的人力、設備、物資，卻沒有辦法精準預知下一波病毒什麼時候來。但為了使這筆巨額交易顯得合理，其中必須提及令人聞風喪膽的疾病名稱。」