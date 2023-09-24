我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給還是不給？付「愧疚小費」有如被情緒勒索

吃貨／烤魚餐廳、現烤餅乾 搶攻華人饕客

紐約聘病毒偵探 防流行傳染病爆發

記者張心／紐約報導
紐約市衛生局斥資2800萬元，聘請48位「病毒偵探」監測下一波大型傳染病。(市長辦公室提供)
紐約市衛生局斥資2800萬元，聘請48位「病毒偵探」監測下一波大型傳染病。(市長辦公室提供)

紐約市府日前宣布斥資2800萬元聘請「病毒偵探」，實時監控新冠病毒、猴痘(Mpox)、小兒麻痺病毒(Polio)、埃博拉病毒(Ebola)傳播情況，預防下一波超強傳染病的爆發。

市衛生局發表聲明稱，已經同全美多家醫療研究機構簽署兩年期合同，聘請48位資深臨床醫生、實驗室研究員、疾病調查員，協助市府監測病毒傳播，測試疫苗耐藥性等工作。

市衛生局表示，此舉是因為自去年春季以來，有超過12萬5000名無證客等外來人員湧入紐約市，給病毒的大規模傳播帶來不確定性。「秋天已到、氣溫轉涼，新冠的最新變種很可能同小兒麻痺病毒、埃博拉病毒等多種疫情一起傳播，如果不聘請高端專家協助控制，到時恐怕城市又陷入混亂。」

市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)說，新來的無證客將近一半沒有接種小兒麻痺病毒，他們很多都是來自肺結核等傳染病的高發國家。「這種潛在隱患令人十分擔憂。」

納稅人監督組織公共政策帝國中心(Empire Center for Public Policy)衛生政策高級研究員哈蒙德(Bill Hammond)指出，接下來市府應大力確保新移民接種疫苗。

「新疾病不斷地出現，短時間內以前所未有的速度在全球蔓延，我們無法確定下一波傳染病會是什麼。」前市府公共衛生顧問法瑪(Jay Varma)認為，市衛生局這筆2800萬元的合同是否能起到效果還不得而知，「技術上來講，他們只能預測所需要的人力、設備、物資，卻沒有辦法精準預知下一波病毒什麼時候來。但為了使這筆巨額交易顯得合理，其中必須提及令人聞風喪膽的疾病名稱。」

紐約市 疫苗 無證客

上一則

交通工會轟MTA：收堵車費是變相搶錢

下一則

湧入近4萬名 紐約接收無證客 皇后區最多

延伸閱讀

熱帶風暴奧菲莉亞到紐約 周末陣雨加大風 多個航班延誤

熱帶風暴奧菲莉亞到紐約 周末陣雨加大風 多個航班延誤
保險不保、收費條碼沒到…新版疫苗施打一團亂

保險不保、收費條碼沒到…新版疫苗施打一團亂
教育團體籲 紐約「小班案」排除資優班

教育團體籲 紐約「小班案」排除資優班
流行季來臨 華社免費打流感疫苗

流行季來臨 華社免費打流感疫苗

熱門新聞

一輛載滿學生的巴士21日在紐約上州84號州際公路翻車，造成至少2死逾40傷。(截自ABC News影片)

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

2023-09-21 22:40
示意圖。(Getty Images)

紐約法拉盛華裔針灸師無證行醫 致華婦肺衰竭倒在街頭

2023-09-18 16:11
紐約時報專欄作家抱怨在紐瓦克機場吃飯太貴，網友質疑他喝的是威士忌。(截取自布魯克斯X帳號)

專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

2023-09-22 15:00
江敏的鄉親前往亞總會求助。(亞總會提供)

紐約37歲華男驟逝…留下8歲稚兒 鄉親發動募款

2023-09-21 21:02
長島貝賽附近的長島高速路路段於18日發生一「路怒症」引發的槍擊事件，一男子因為嫌前方司機開得太慢，竟然直接朝其開槍，所幸對方沒有受傷，目前警方正在對該事件進行調查。（本報記者/許振輝攝）

嫌前車「開太慢」紐約貝賽爆槍擊案 槍手在逃

2023-09-18 23:03
TikTok影片顯示，老鼠在餐館衛生評級標牌旁徘徊。(取自TikTok)

「料理鼠王」來了？華埠酒吧劇場櫥窗衛生「A」級標牌旁驚現老鼠

2023-09-18 07:42

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲