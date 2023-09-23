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MTA五條免費公車線試點 24日啟動

記者邢易霖／ 紐約報導
全市五條免費公車線路將於24日啟動。(MTA提供)
全市五條免費公車線路將於24日啟動。(MTA提供)

大都會運輸署(MTA)宣布，公車服務試點計畫將於24日(周日)啟動，五條MTA公車屆時免費，為居民和遊客提供更加便利的出行選擇，並有望在未來幾個月，改善紐約市的交通狀況。

據了解，五條MTA公車線路將取消2.9元的票價，並至少持續六個月。六個月後，MTA將分析有關乘客人數、服務、速度和成本的數據，然後決定是否將試點計畫再延長六個月。之後，它們將恢復為收費服務。

五條線路分別是布朗士的Bx18、布碌崙(布魯克林)的B60、曼哈頓的M116、皇后區的Q4，和史泰登島的S46/96。這些公車將標有免費標誌，並覆蓋OMNY讀卡器，以防止誤扣車費。

在最近的州預算中，MTA按規定必須實施試點計畫。盡管一些立法人員曾反對使所有公共交通服務均為免費，但他們對這一試點計畫表示歡迎，這也與全國其他一些城市正在嘗試的舉措相符。

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，雖然已選擇的五條線路目前未滿負荷運行，但MTA不打算增加免費線路的公車數量，因為預計乘客人數不會激增。

紐約市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)則表示，將密切監測乘客流量，以確保滿足市民的出行需求。

MTA每天收集大量乘客數據，為了追蹤乘客進出公車，免費試點計畫將在公車上安裝自動計數器，以收集更準確的數據。

盡管試點計畫可能獲得巨大成功，但MTA無法單方面決定公車永久免费或擴展該計畫至其他線路。涉及到預算方面的考慮，任何延長和擴大計畫都必須得到州府的批准和資助。試點計畫的啟動為紐約市的交通出行帶來了新的希望，屆時居民和遊客將有更多免費的出行選擇，同時也有機會減少對私人汽車的依賴，推動更環保的出行方式。

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