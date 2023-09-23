皇后區植物園 獲市議會撥款逾145萬

歐德思和黃敏儀宣布，向皇后區植物園撥款逾百萬。(記者劉梓祁／攝影)

成立於1946年的紐約市皇后區植物園 (Queens Botanical Garden)，多年來被視為休閒場所和培訓與文化中心，以及法拉盛的地標之一；在進入新財年不久之際，市議長歐德思(Adrienne Adams)和市議員黃敏儀(Sandra Ung)於22日共同宣布，市議會將撥款逾145萬元，用於開發目前對公眾關閉的公園區域，建造迎客花園和可持續教育 廣場。

根據園區發言人，地處法拉盛大學點大道(College Point Blvd.)和緬街(Main St.)之間的皇后區植物園，致力於推廣植物學知識、環境教育和環保實踐，內含各種花卉、樹木、灌木和其他植物，以為居民提供玩樂區域和學習空間。此次撥款作為植物園開發和擴建總體計畫的一部分，將首先用於入口和園藝空間兩處。

歐德思和黃敏儀參觀修繕地點。(記者劉梓祁／攝影)

歐德思發言指，作為20年來第一位出自皇后區的議長，植物園對自身及社區都有著特別意義，是「難以置信的財富」，因此市府從2024年財年預算中撥款140多萬元，用於建設新的迎客花園和可持續教育廣場。

她還表示，此園區的歷史可以追溯至1939年，當時花園巡遊展覽在紐約世博會上展出，而皇后區居民在隨後的幾年內擴展了原始展覽，直至今日成為人們互相聯繫、放鬆和學習的場所。

當地市議員黃敏儀說，這筆來自市議會的資金將使每年吸引超過30萬遊客的植物園被「重新構想」，後者將繼續成為法拉盛中心的休憩勝地，惠及每個家庭與長者，並作為文化機構促進社區環保與和諧氛圍。

據園區執行主任漢佐普洛斯(Evie Hantzopoulos)，該筆款項將被用於提高北門入口的行人安全和便捷性，並創建教育廣場，以作為園藝、堆肥、可持續發展等職業培訓的中心。

據了解，新迎客花園將位於布拉森大道(Blossom Ave.)北門處，將取代現有的臨時服務車；可持續教育廣場將包括將近1萬8000平方呎的有機和可持續園藝教育空間，同時提供專用區域用於垃圾收集和堆肥處理，另外亦有5500平方呎空間用於支持公共教育和職業發展項目。