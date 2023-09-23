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紐約州通過新法 房東需告知房客洪水風險

記者張心／紐約報導
2021年9月，艾妲颶風使皇后區淹水嚴重，州長霍楚和民代探訪受災民眾。(州長辦公室提供)
2021年9月，艾妲颶風使皇后區淹水嚴重，州長霍楚和民代探訪受災民眾。(州長辦公室提供)

艾妲(Ida)颶風襲擊紐約兩周年，紐約州22日批准法案，要求房東必須向房客如實說明房屋應對洪水能力。

2021年9月，艾妲(Ida)颶風給紐約帶來強降雨，引發的洪澇災害使至少11人死於地下室公寓。釀成慘劇的住房多半位於地勢較低、且曾出現洪澇災害的地區，為了預防此類事件再次發生，在州兩會通過並由州長霍楚(Kathy Hochul)簽字成法的A.1967/S.5400法案，要求房主在交易中如實向房客披露房屋洪水風險信息，包括是否處於洪水高發區、曾經是否被洪水淹過等，保證房客的知情權。

該法案通過之前，賣方可以選擇讓買方在交易結束時，獲得500元的抵押貸款以免除信息披露要求；但該規定被新法取消，未來所有賣方都需要在不動產交易中披露洪水風險信息。新法案也要求州環保廳(Department of Environmental Conservation)改善潮汐岸線穩定方案。

紐約市政府在艾妲(Ida)颶風後，也採取了系列措施防止房屋淹水致死事件再發生，包括洪水傳感器、洪水警告、嚴格地下室居住標準、打擊違法地下室出租、為低收入地下室住戶提供特殊保護等。

然而，紐約市東部地下室改建試點項目，因為預算削減和複雜的住房規定而陷入僵局，地勢較低地區的地下室公寓，仍然居住著許多低收入有色人種群體。「已經過去兩年了，紐約市地下室問題沒有任何實質性改善，難以保證下一場暴雨後是否一切都能安然無恙。」查亞社區發展公司(Chhaya Community Development Corporation)執行董事西查藍(Annetta Seecharran)說。

紐約州預計本周末將有強降雨，州長霍楚也提醒各相關單位與民眾預防可能出現的洪水災害。

洪水 低收入 紐約市

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