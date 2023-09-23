亞美商業發展中心 頒獎50傑出企業家

亞美商業發展中心舉辦「50位傑出亞裔企業家」頒獎晚會。(亞美商業發展中心提供)

亞美商業發展中心(Asian American Business Development Center)日前在曼哈頓 舉辦第22屆「50位傑出亞裔 企業家」頒獎晚會，表彰卓越的企業家及專業人士，全球最大的物流運輸公司聯邦快遞(FedEx)總裁兼首席執行官蘇布拉曼尼恩(Raj Subramaniam)獲頒「巔峰獎」(Pinnacle Awardee)。

據了解，亞美商業發展中心迄今已向代表全國數十個行業的1000多名亞裔企業高管、商界領袖等，頒發了最高獎項「巔峰獎」。

此外，為紀念與表彰於6月5日去世的帝亞吉歐(Diageo)首席執行官梅內塞斯(Ivan Menezes)，亞美商業發展中心還特此頒發「梅內塞斯終身成就獎」(Ivan Lifetime Achievement Award)。梅內塞斯出生於印度浦那(Pune)，是歷任時間最長、最受尊敬的首席執行官之一。他將帝亞吉歐打造成世界領先的高端飲品公司，占英國食品和飲品出口總額的10%。

亞美商業發展中心創始人兼總裁王章華(John Wang)表示，獲獎者名單是經過50位企業委員會的仔細考慮，這些獲獎者是亞裔社區的楷模，有著卓越的領導力，聯邦快遞總裁兼首席執行官蘇布拉曼尼恩，無疑符合且更是超越了標準，他掌管著經濟中最關鍵的物流和供應鏈 ，使民眾的生活和商務運轉得如火如荼。

同時他強調，梅內塞斯在帝亞吉歐留下了持久的印記，他所代表的多元性、平等和包容政策，在受到挑戰的今天顯得尤為重要，「這是一個成功的商業故事。」

600多名商界、政界和社區代表到場出席。