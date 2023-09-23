台灣鋼琴家陳涵 24日晚布碌崙辦獨奏會

鋼琴家陳涵。(主辦方提供)

台灣新銳鋼琴家陳涵將於24日(周日)在布碌崙 (布魯克林)的National Sawdust劇院舉辦一場獨奏音樂會。音樂會以「無限階梯」(Infinite Staircase)為主題，旨在紀念匈牙利裔奧地利作曲家李吉蒂(György Ligeti)的百年誕辰，陳涵將演奏李吉蒂的18首練習曲，並將其與18名當代作曲家的特邀創作拼合在一起演出，實現古今融會的效果。

陳涵1992年生於台灣，後在上海成長並接受專業的音樂教育 ，18歲進入紐約茱莉亞音樂學院，現就讀於新英格蘭 音樂學院，並在紐約現代樂團Ensemble Echappe任駐團鋼琴家。

24日的演出同時也配合了陳涵新唱片「李吉蒂鋼琴練習曲全集」(Ligeti Piano Etudes)的發行，「留聲機」(Gramophone)雜誌評價陳涵是「為數不多的幾位能同時駕馭粗獷的現代樂譜和誇張的浪漫主義傑作的鋼琴家之一」，並稱他能將李吉蒂練習曲中複雜的節奏挑戰處理得恰到好處，同時還為其注入了大量的音色魅力和個性。

陳涵獨奏音樂會時間為24日(周日)晚7時30分，地址布碌崙北6街(N 6th St)80號，線上購票普通票價29.20元(含稅費)，購票網址https://reurl.cc/ed3Oyj。