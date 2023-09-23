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美國棋類協會象棋賽 發揚拚搏精神

記者邢易霖 / 紐約報導
美國棋類協會會長李勤錟攜紐約中國和平統一促進會會長焦聖安、美國華人華僑聯合會秘書長黃惠琴及協會會員宣布比賽正式開始。(記者邢易霖 /攝影)
美國棋類協會會長李勤錟攜紐約中國和平統一促進會會長焦聖安、美國華人華僑聯合會秘書長黃惠琴及協會會員宣布比賽正式開始。(記者邢易霖 /攝影)

美國棋類協會日前在華埠百老匯街舉辦中國象棋比賽，本次報名比賽的是當地社區居民還有棋類協會的成員們，到場人數20人，比賽現場氣氛活躍。本次比賽決選出的冠軍、亞軍、季軍，將在本月30日(周六)僑運會上進行頒獎。

據介紹，本次活動的宗旨是學習和了解中國象棋的魅力，從下棋的過程中學習中國傳統文化的精髓，並增進美中文化交流，從而讓社區關係更和諧。增強孩子們克服困難的能力，懂得在逆境中成長，發揚勇於拚搏的精神。

美國棋類協會會長李勤錟表示，這裡即將打造成社區活動中心，未來還有許多棋類活動和書畫活動，例如五子棋、圍棋、國際象棋等，增強社區凝聚力。

他強調，經常下棋可以活躍大腦，緩解老年癡呆。學習中國象棋對企業及工作也有一定的幫助，用下棋的思維去思考如何待人處事，頭腦會變得清晰靈活。「只要擺對棋子的位置，發揮其最大作用，就能取勝。」棋子一旦從棋盤走向生活，便同外部世界產生更多的聯繫，會下棋、懂棋理的意義不再局限於方寸棋盤。

棋類協會秘書長何啟雄表示，舉辦這次活動增強了群眾對中國象棋的了解，把棋類文化帶到美國。「敞開大門，注入新鮮空氣，讓大家有一個新的精神面貌，讓世界看到我們唐人街充滿活力。」同時也希望廣大群眾可以積極參與到社區活動中，享受博奕的過程，感受象棋的魅力。

華埠 百老匯

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