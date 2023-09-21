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26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

美國福建會館 慶中秋迎十一

記者鄭怡嫣／紐約報導
美國福建會館舉辦慶中秋、迎國慶活動。(福建會館提供)
美國福建會館舉辦慶中秋、迎國慶活動。(福建會館提供)

美國福建會館日前在法拉盛舉行年度慶祝及聯誼活動，美中官員與300多名福建會館鄉親齊聚一堂，共同慶中秋、迎十一國慶。

中國駐紐約總領館副總領事吳曉明表示，美國福建會館秉承一貫的傳統風格，維護同胞的合法權益，爲社區的繁榮發展，爲祖國和祖籍國的發展建設和中美關系的友好作出了不懈的努力。

美國福建會館主席陳昭銀說，會館一年一度舉辦的「慶中秋、迎國慶」聯誼活動，不但旨在促進社區文化的建設，而且還增進社團間的合作關係，更進一步鞏固了海外華人華僑的凝聚力。會館將不忘初心，繼續秉着團結和諧、繼往開來的理念服務僑胞，傳承弘揚中華傳統文化，積極推進美中兩國友好合作。

市議員黃敏儀、李琳達(Linda Lee)、克里斯南(Shekar Krishnan)向陳昭銀頒發表揚狀，感謝福建會館長期服務社區所作出的貢獻，中國駐紐約總領館副總領事吳曉明、僑務處主任陳軍超、候任僑務處主任潘焱、領事邢玉臨、國會議員孟昭文代表李熙慶、皇后區長理查茲(Donovan Richards)代表、福建會館總理陳葆順、第一常務副主席馮衛星、名譽主席陳興合、秘書長鄭泉财、辦公室林立鋒及社區僑領等出席了此次活動。

法拉盛 皇后區 華人

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