皇后區首屆氣候博覽會 關注第97號地方法

皇后區舉辦首屆氣候博覽會。(記者鄭怡嫣／攝影)

皇后區 長理查茲(Donovan Richards Jr.)20日在區公所舉辦首屆皇后區氣候博覽會(Queens Climate Expo)，重點聚焦第97號地方法，並設近20個環保及綠色能源相關展位，提供與環境及氣候相關的就業 機會及主題活動等。

理查茲表示，長期以來，從阿斯托利亞(Astoria)到阿弗恩(Arverne)，皇后區家庭一直在承受由氣候變化所帶來的嚴重風暴、空氣污染等災難性的後果，但皇后區已經做好準備，成為「環境正義」方面的領袖，氣候博覽會也旨在展示這一點，「對抗氣候變化需要所有人的努力，清新的空氣和水源是人類的基本權利」。

博覽會重點聚焦即將在明年實行、且不少華人 居民與業主關切的第97號地方法(Local Law 97)，此法要求全市建築面積超過2萬5000平方呎的建築物，符合溫室氣體排放限制，在2030年及2050年，需分別將氣體排放量減少四成及八成，未達標業主將面臨每公噸(metric ton)268元的罰款。

現場，來自市長辦公室氣候及環境辦公室(Mayor’s Office of Climate and Environmental Justice)、市府旗下的「紐約加速」(NYC Accelerator)、環保非營利機構Solar One、以及提供一站式綠色之家服務的氣候科技公司BlocPower代表，為與會者進行一對一的答疑，提供有關專家指導、業主培訓、能源改進與升級等資源，更多資源，可至https://accelerator.nyc/查詢。

此外，市清潔局(Department of Sanitation)也來到現場，推廣堆肥項目，專員也提醒，有十個及以上單元的公寓樓，可訪問on.nyc.gov/eventrequest並填寫在線表格，申請免費的廚房容器。從9月中旬開始，請訪問網站nyc.gov/CurbsideComposting或撥打311，核對放在路邊、棕色垃圾桶內堆肥垃圾的收取時間表。