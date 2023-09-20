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紐約新法：員工社交媒體信息 雇主無權監控

記者邢易霖 / 紐約報導
州長霍楚日前簽署法案，限制雇主要求員工或求職者提供私人社交媒體帳戶訪問權。(美聯社)
州長霍楚日前簽署法案，限制雇主要求員工或求職者提供私人社交媒體帳戶訪問權。(美聯社)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)日前簽署法案，限制雇主要求員工或求職者提供私人社交媒體帳戶訪問權，禁止雇主要求員工提供Facebook、Instagram、TikTok等平台的用戶名稱、密碼，或任何其他訪問個人帳戶的方式。

眾議員丁諾維茲(Jeff Dinowitz)與州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)共同起草了這項法案，該法案規定，員工和求職者的私人信息不得用於招聘或紀律處分。

州長發言人斯莫(Avi Small)表示，該法案的目的是保護紐約人的隱私權，並在職場中保護他們的權益。丁諾維茲則強調，「雇主在社交媒體上的監控行為已變得普遍，因此有必要實行此類限制。」

他表示，該法案讓個人自主決定是否將社交媒體信息設定為公開或私人。他認為，人們應該擁有完全的自由，以保護他們在職場事務、面試或入學過程中的隱私，不會因為拒絕雇主的无理要求而面臨失業。

這項法案的制定是針對社交媒體平台，如Instagram、TikTok和Threads等，這些平台中的信息日益變得容易獲取。丁諾維茲说，一些雇主在招聘和紀律方面超過了公開共享數據的範疇，對於潛在和現有的員工，毫無理由地要求他們提供社交媒體用戶名稱和密碼，引起了人們對隱私權侵犯的關切，以及對可能產生不公平和歧視性招聘和錄取做法的擔憂。

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