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托育中心員工薪酬 紐約市議會籲比照公校

記者張心／紐約報導
市議長歐德思呼籲市府應該與托育中心簽訂新協議，提供可持續增長的薪資結構。(記者張心／攝影)
市議長歐德思呼籲市府應該與托育中心簽訂新協議，提供可持續增長的薪資結構。(記者張心／攝影)

市議長歐德思(Adrienne Adams)、紐約市議會非洲裔、西語裔和亞裔黨團(Black, Latino and Asian Caucus)19日在市政廳舉行記者會，聯合紐約托育中心協會(Day Care Council of New York)發布全新報告，呼籲促進托育中心教職員工薪酬平等。

歐德思在會議上公布名為「為什麼紐約市必須完成社區幼兒教育勞動力的平等之路」報告，認為托育中心對工薪家庭極其重要，因為這是唯一由政府資助、可負擔的幼兒教育機構，能夠為五歲以下兒童提供專業照護與教育。在此工作的員工，主要都是拿政府給的薪水，且該勞工群體以有色人種女性為主，但薪資普遍差別待遇。

由於待遇缺乏平等性，許多具備良好資質的托育中心員工會離職，跳槽到公校和其他高薪教育機構。相比於公校每年的固定年薪增加、各類生活補助，托育中心待遇普遍缺乏競爭力和穩定性。比如，一名擁有學士學位的註冊教師，如果選擇在托育中心工作，那麼25年後，相比在公校工作要少賺69萬元。紐約托育中心協會在調查中發現，低薪導致托育中心在去年面臨大量員工空缺。

「這就是為什麼，我們呼籲市府應該與托育中心簽訂新協議，提供可持續增長的薪資結構，為暑假工作提供每日津貼，給予托育中心員工和公校老師一樣的合同待遇，以此加強紐約市的幼兒教育。」市議長歐德思說。

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