托育中心員工薪酬 紐約市議會籲比照公校

市議長歐德思呼籲市府應該與托育中心簽訂新協議,提供可持續增長的薪資結構。(記者張心/攝影)

市議長歐德思(Adrienne Adams)、紐約市 議會非洲裔、西語裔和亞裔黨團(Black, Latino and Asian Caucus)19日在市政廳舉行記者會,聯合紐約托育中心協會(Day Care Council of New York)發布全新報告,呼籲促進托育中心教職員工薪酬平等。

歐德思在會議上公布名為「為什麼紐約市必須完成社區幼兒教育 勞動力的平等之路」報告,認為托育中心對工薪家庭極其重要,因為這是唯一由政府資助、可負擔的幼兒教育機構,能夠為五歲以下兒童提供專業照護與教育。在此工作的員工,主要都是拿政府給的薪水,且該勞工群體以有色人種女性為主,但薪資普遍差別待遇。

由於待遇缺乏平等性,許多具備良好資質的托育中心員工會離職,跳槽到公校 和其他高薪教育機構。相比於公校每年的固定年薪增加、各類生活補助,托育中心待遇普遍缺乏競爭力和穩定性。比如,一名擁有學士學位的註冊教師,如果選擇在托育中心工作,那麼25年後,相比在公校工作要少賺69萬元。紐約托育中心協會在調查中發現,低薪導致托育中心在去年面臨大量員工空缺。

「這就是為什麼,我們呼籲市府應該與托育中心簽訂新協議,提供可持續增長的薪資結構,為暑假工作提供每日津貼,給予托育中心員工和公校老師一樣的合同待遇,以此加強紐約市的幼兒教育。」市議長歐德思說。