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物價、犯罪、移民…過半選民認紐約正走向衰落

記者張心／紐約報導
紐約州過半選民認為紐約正走向衰落。(記者張心／攝影)
紐約州過半選民認為紐約正走向衰落。(記者張心／攝影)

最新民調顯示，紐約州有57%選民認為紐約正在走向衰落，表示生活成本的急速飆升、犯罪率的大幅增加、高昂的住房成本、看不到盡頭的無證客危機，都在摧毀民眾繼續在此生活的信心。

根據錫耶納學院(Siena College)19日公布的民調，有57%認為紐約州生活品質變差，27%認為沒有變化，只有14%認為有所改善。「現在無論黨派，基本上所有民主黨人、共和黨人、無黨派人士，都認為紐約在下坡路。」錫耶納學院民調專家格林伯格(Steven Greenberg)指出，僅有4%的無黨派人士、5%的共和黨選民和22%的民主黨人覺得紐約在變好。

在分析「紐約愈來愈差」的具體原因時，83%的選民認為紐約州的生活成本是個大問題，77%的選民覺得房價太高、平價屋不足是主要因素，73%的選民覺得犯罪猖獗是大問題，62%的選民擔憂無證客的大量湧入，69%的選民覺得全州財政狀況不容樂觀，52%的選民認為可負擔的醫療狀況不佳，44%的選民表示環境惡化是緊迫問題，還有38%的選民認為大批紐約人「外逃」也對該州未來發展有負面影響。

調研問題還包括「如果能夠建言州長和州立法機構，哪些問題是首要解決事項？」對此問題，27%的選民將生活成本太高放在第一位，19%的選民擔心犯罪問題，18%的選民將無證客危機看作未來隱患，還有17%認為房價太高，8%批評醫療服務太差。

錫耶納學院指出，此次民調值得關注的點是，所有黨派民眾都對紐約州看法一致。各黨派中，至少80%的選民認為生活太貴，71%覺得平價屋不足，64%害怕犯罪率再上漲，51%擔心無證客問題。

與此同時，88%的紐約州選民還認為，從身體和精神狀況上來看，無論是拜登還是川普，都不適合擔任美國下一任總統。60%的選民覺得明年的總統大選至關重要，甚至是「自己一生中最重要的選舉」。

紐約州 民調 無證客

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