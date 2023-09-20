紐約時裝周 華裔素人模特登台

韓美率領17位模特，展示了50多套華服。(Grace Khan提供)

2023紐約時裝周日前首次為華人 素人模特舉辦特別秀場，模特培訓機構「韓美」(Grace Khan)帶領來自各行各業的17位模特，以傳揚「素人之光，專業之美」為宗旨，共展示了50多套華服。此次活動吸引了眾多業界知名製片人、導演、商業買手、模特經紀人等專業人士的出席，同時也得到了許多網絡名人的熱情支持。

「韓美」是一家致力於培養時尚 新星的專業培訓機構，目標是發掘和培養下一代時尚界的領袖，讓他們在時尚舞台上大放異彩，傳遞華人之美；本次走秀的素人模特在三個月的專業培訓後站上時裝周舞台，活動服裝主要由韓美的設計師朋友贊助，另一些則來自美國國際藝術教育(UNAA ART)的師生提供，展示了牛仔彩繪系列服裝，旨在說明即使是素人模特，也能在時尚舞台上獨具魅力。

該機構創始人韓美表示，「我們為學員們的表現感到自豪，他們經過了三個月嚴格的培訓，充分展現了自己的潛力。我們希望通過這次活動，鼓勵更多的素人參與，發現自己的時尚潛力，並在專業的培訓下不斷成長。」她同時想要從告訴觀眾，憑藉亞洲人的特點，只要有信心站上台，一定是最美麗的。

設計師兼時裝秀導演沃克(Paul Walker)表示，這次活動為眾多「熱愛時尚」的素人模特們打開了一扇大門，提供了他們獲得曝光機會的平台。「我們需要探索適合自己的領域，將最優秀的一面呈現出來，同時擁有堅定不移的決心，在機會面前證明自己。」他強調，這是一場面向亞裔 社區舉辦的精彩表演。不僅限於亞裔，任何人都可以前來享受，獲取靈感，促進文化傳播和交流。