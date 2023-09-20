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霸王別姬未刪減修復版 9/22紐約上映

記者顏潔恩／紐約報導
「霸王別姬」電影劇照。(Film Movement提供)
「霸王別姬」電影劇照。(Film Movement提供)

貫穿中國20世紀初到動盪文化大革命的50年，經典電影「霸王別姬」(Farewell My Concubine)播映後備受國際矚目，在今年迎來30周年紀念；該片在紐約電影發行商Film Movement的爭取下，將從本周末起在紐約曼哈頓電影院推出無刪減4K修復版，供北美觀眾欣賞。

「霸王別姬」以電影形式傳遞重要的文化和社會意義，融合了京劇深厚的傳統和絢麗的圖景，1993年播映後被時代(Time)雜誌評選為「全球史上100部最佳電影」之一，也是唯一在坎城影展榮獲「金棕榈獎」的華語電影；為慶祝電影面世30周年，Film Movement將這部電影進行4K高清修復，在北美多家影院播出，不僅如此，這也是觀眾可以首次在銀幕上看到比原始長20分鐘的全片無刪減版本。

這部電影由李碧華的小說改編，故事聚焦在國家京劇院接受嚴苛訓練的程蝶衣、段小樓，兩名少年展現出互補的才華，其中程蝶衣以精緻嬌弱的外貌常扮演京劇中的女性角色，段小樓則飾演男性武將；當蝶衣愛上小樓卻無法獲得回應時，小樓選擇與名妓菊仙結婚，故事開始以充滿嫉妒和危險的三角關係中展開。

Film Movement總裁羅森伯格(Michael Rosenberg)表示，「霸王別姬」確實是20世紀最有影響力的電影之一，「我們很高興能夠在大屏幕上呈現中國第五代電影創作運動的重要成就」，此次對電影進行4K高清修復，不僅將奢華的布景、服裝生動地呈現出來，並實現了陳凱歌希望電影以全片未刪減版播映的心願。

該電影將於本月22日(周五)起在曼哈頓的Film Forum電影院上映，地址是紐約西Houston街209號，電影將以中文播映、附帶英文字幕，更多詳情可瀏覽filmmovement.com。

「霸王別姬」電影劇照。(Film Movement提供)
「霸王別姬」電影劇照。(Film Movement提供)
「霸王別姬」電影劇照。(Film Movement提供)
「霸王別姬」電影劇照。(Film Movement提供)
「霸王別姬」電影劇照。(Film Movement提供)
「霸王別姬」電影劇照。(Film Movement提供)
「霸王別姬」電影劇照。(Film Movement提供)
「霸王別姬」電影劇照。(Film Movement提供)

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