BWAC全國評審藝術展 吳知聲作品入選

被選入BWAC展覽的作品「良夜」。(吳知聲提供)

記者顏潔恩／紐約報導

來自北京 、現居加州 的藝術家吳知聲(Zhisheng Wu)日前以兩幅黑白繪畫作品「良夜」(Goodnight)，入選由紐約「布碌崙 (布魯克林)海濱藝術家聯盟」(BWAC)舉辦的全國評審藝術展(National Juried Art Show)，即日起至10月8日(周日)將開放給公眾免費欣賞。

BWAC畫廊今年將藝術展主題定為「顏色」(Color)，推動藝術家探索不同顏色對心和靈魂所帶來的感知、及對潛意識的影響，以此成為他們創作的核心要素；取決於各自的人生經歷、文化背景和身在的歷史時期，每個顏色均有不同意義，鼓勵藝術家挑戰用生動的色彩來表達他們的故事。

29歲的吳知聲是一名中國藝術家，現居加州爾灣(Irvine)，在當地開了一間畫室提供少年培訓班，成為藝術老師；他父親是一名當代藝術家，自小便接觸到畫冊，初中開始學畫後便產生濃厚興趣、影響一生的人生軌跡，他考進中國藝術高中、中央美術學院，並隨後在美國芝加哥藝術學院學研。

談及自己入圍的作品「良夜」，吳知聲表示受到詩歌「不要溫和地走進那個良夜」所啟發，但兩幅畫的畫面源自於兒時的記憶，還原小時候在夜裡所看到的家裡的場景；他分享道，小時候父母總是有些矛盾，他會在夜裡聽著兩人爭吵，而身為獨生子女又沒有人可以傾訴，在創作時想到這些受到原生家庭的影響，最終畫出來的黑白作品，處處流露出壓抑、孤獨、害怕、焦慮的情緒。「或許與朋友之間鬧矛盾、失戀等也會有這樣落寞的情感」，儘管這兩幅作品屬於他個人情感的發洩，但他希望不會因此而被標籤化；這樣一來觀眾在觀賞作品時，才能保持開放性的詮釋態度，與自己的情緒相呼應。