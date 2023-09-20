華康會多元文化節 9/23班森賀公園慶中秋

由布碌崙華人健康協會、市議員李凱健、州眾議員寇頓辦公室合辦的「多元文化節慶祝中秋」活動，訂於23日在班森賀公園舉行。(記者顏潔恩/攝影)

由布碌崙 (布魯克林)華人健康協會、市議員李凱健(Ari Kagan)、州眾議員寇頓(William Colton)辦公室合辦的「多元文化節慶祝中秋」活動，訂於23日(周六)在班森賀公園舉行，邀請各族裔民眾共享中秋，藉助中華節日、多元族裔文化表演進行交流。

主辦單位介紹，活動包括多元文化的歌唱表演、手工製作月餅、面部彩繪、幸運抽獎、猜燈謎和遊戲、四川變臉、茶藝、跆拳道表演，以及前所未有的動物標本展示，激發孩子的學習興趣；除華康會將免費送出蔬果、300個月餅外，市老人局也將派發有機蔬果購物券，多家機構也會擺設攤位，提供醫療保險 、福利申請等資訊。

當日還有眾多服務，民眾有無保險卡都可免費接種流感預防針，數量有限、先到先得；62分局也會在現場幫助民眾註冊自行車、電單車，往後一旦失竊被尋回後，警方便能憑藉註冊編號物歸原主，最後，符合條件的低收入 者也可申請市府的便宜手機和互聯網計畫。

活動將於23日(周六)上午11時在班森賀公園舉行，地址是Cropsey大道交21大道和Bay Pkwy之間。