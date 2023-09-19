民代致信MTA 要求區際小巴免堵車費

紐約州眾議員李榮恩和州參議員劉醇逸等民選官員近日致信大都會運輸署，要求對區際小巴豁免堵車費。(本報檔案照)

紐約州眾議員 李榮恩(Grace Lee)和州參議員劉醇逸(John Liu)等民選官員18日致信大都會運輸署(MTA)，要求對區際小巴(commuter vans)豁免堵車費 ，因為這些小巴對緩解曼哈頓 擁堵有積極作用，且常常服務於低收入人群，再加上目前沒有可替代交通工具，望相關部門予以考慮。

堵車費項目已獲得聯邦批准並落實在即，最快從2024春季起，開始向駛入曼哈頓60街以南的車輛徵收費用，其中包括華埠，目前收費標準尚未確定，但根據此前透露細節，每台車每日將被收取9至23元。

18日，李榮恩和劉醇逸等民選官員致信負責制定收費細則的交通檢視委員會(Traffic Mobility Review Board)，要求對區際小巴豁免堵車費；李榮恩說，紐約在進行堵車費計畫時，必須認識到所有紐約人的不同需求，包括所有行政區內的移民社區；她強調，尤其對曼哈頓、皇后區以及布碌崙(布魯克林)的華人社區來說，區際小巴提供的安全、語言便利以及同種文化環境是其他公共交通工具無法提供的，並讓人們得以在工作和家庭之間奔波，因此區際小巴應該在紐約的堵車費計畫中得到豁免。

劉醇逸說，區際小巴在城市交通網絡中發揮著至關重要的作用，為傳統上公共交通繫統服務不足的社區提供了價格合理、可靠和語言無障礙的交通工具，「我們城市交通定價結構的任何變化，都必須以公平和包容的方式承認和適應通勤車。」

州參議員曲怡文(Iwen Chu)、卡范納(Brian Kavanagh)、 州眾議員瑞嘉(Steven Raga)、金兌錫(Ron Kim)、寇頓(William Colton) 、李羅莎(Nily Rozic)以及紐約市議員馬泰(Christopher Marte)等民選官員參與聯署。