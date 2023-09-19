「露天大學」回歸 3華裔學者教課

布碌崙圖書館露天大學課程回歸，獲得社區積極反響。(展望公園聯盟提供)

由布碌崙 (布魯克林)公共圖書館聯合展望公園(Prospect Park)舉辦的「露天大學」(University Open Air)課程回歸，即日起至24日(周日)在公園內舉行，來自全世界各地的移民教授、學者將免費提供大學水平的課程，其中涉足文藝界的三名華裔 將講授風水、中國12生肖、寫作工作坊等課題。

「露天大學」項目為身為移民的教師、教授和學者們提供教學的機會，並邀請民眾參與免費課程，自2019年開辦以來，每次吸引超過1000名學生；這次學期提供的課程也一樣多元化，涉及音樂、詩歌、建築、藝術、舞蹈、法國文學、佛法、瑜珈冥想等領域，邀請的講師有來自法國、中國、新加坡 、牙買加、哥倫比亞等地。

「展望公園是布碌崙的後院，希望能讓不同族裔和社區聚集在一起，分享各自的生活體驗」，展望公園聯盟(Prospect Park Alliance)公共計畫(Public Programs)部門的副主席Maria Carrasco表示，該公園是舉辦露天大學的最佳地點，對和布碌崙圖書館有長期的合作，感到榮幸。

據悉，參與此次露天大學課程的10多名講師中共有三名華裔學者，包括來自台北的詩人兼跨學科藝術家李驕陽(Jiaoyang Li，姓名皆音譯)，她曾聯合創辦「口音姊妹地下酒吧兼書局畫廊」(Accent Sisters Speakeasy Bookstore Gallery)，並創立一個線上創意寫作教育平台Accent Society，她的作品曾在紐約市多個藝術中心展出。

第二名講師也是來自台灣的作者張家綸(Chia-Lun Chang)，她2022年出版的書籍「Prescribee」榮獲諸多獎項；最後則是來自新加坡的藝術家鐘思敏(Si-Min Chong，音譯)，曾創作以汽車、女性、樹木和蛇等為主題的作品。

對課程感興趣的民眾，可瀏覽https://reurl.cc/6QDxYZ查詢詳情，上課地點是展望公園的Boathouse，地址是布碌崙East Dr101號。