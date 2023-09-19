拍板 華埠新增28棵樹 市公園局10月開始種植

市公園局專家在華埠孔子大廈外冒雨考察計畫植樹地點。(記者許君達／攝影)

市公園局植樹計畫團隊18日前往曼哈頓華埠 ，在紐約東華協會主席于金山和行政主任唐子明的陪同下考察了位於包厘街(Bowery)和堅尼路(Canal St.)的多處計畫植樹地點，並宣布，為華埠增加28棵新樹的計畫已經敲定，植樹工作最快將從今年10月開始。

市公園局植樹部主任史特勞斯(Nave Strauss)及計畫經理梅克(Grace Maecker)18日的考察地點包括包厘街孔子大廈門前至曼哈頓大橋橋頭路段的中央綠化帶、路東側人行道，以及堅尼路自巴士打街(Baxter St.)至大橋橋頭路段的南側人行道。這幾個地點此前由熟悉華埠情況的東華協會在考察後選定，並向公園局提出動議，認為其兼具必要性和可行性。

于金山首先帶領公園局人員實地勘查植樹難度最大的包厘街東側人行道。當前，此路段已栽種有幾株加拿大楓，但東華協會認為在楓樹之間仍有空間增加四株相對低矮的櫻花樹。植樹專家史特勞斯在查看了道路朝向和現有樹蔭覆蓋面積後，認為新增櫻花樹有機會成活。同時，也承諾將現已枯死的兩株楓樹替換成櫻花。此後，考察團隊再赴堅尼路，查看計畫中的五處可植樹地點。

考察結束後，梅克透露，公園局方面對東華協會提出的植樹方案沒有異議。新增樹木將分批次進行，其中包厘街中央隔離帶內的17株梧桐樹苗最早可以在今年10月開始種植；堅尼路的五株槐樹雖然計畫今年秋季開始栽植，但還則需要與包括MTA在內的多家機構溝通後才有可能進行，因此暫時難以敲定具體時間；而包厘街東側的六株櫻花樹，則由於時令所限，只能從明年春季開始。本次計畫，總共會為包厘街和堅尼路帶來28株新樹。

于金山透露，除了本次考察的路段以外，公園局還有計畫在今年秋季的植樹季，繼續在華埠東部的派克街(Pike St.)、加薩 林街(Catherine St.)和麥迪臣街(Madison St.)等路段新增樹木，總計會有50株新樹。