BQE高速公路維修 10月14日到16日部分關閉

BQE部分路段將於10月14日至16日期間關閉。(交通局提供)

市交通局18日宣布，布碌崙 (布魯克林)皇后區 高速路(Brooklyn-Queens Expressway，簡稱BQE)部分路段將於10月14日至16日期間關閉，以便對其中的三重懸臂(triple cantilever)部分進行一些急需的維修。

交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)稱，BQE將從10月14日凌晨2點到10月16日凌晨4點關閉。在此期間，大西洋大道(Atlantic Avenue)和斯坦茨街(Stands Street)之間的BQE皇后區方向路段將完全關閉，BQE史泰登島方向的桑德斯 街(Sands Street)和大西洋大道之間的交通將減少至一條車道。皇后區方向和史島方向的幾個匝道也將關閉。

羅格貴茲在聲明中說，交通局將對BQE進行關鍵性維修，以保持其使用壽命，同時盡量減少對當地社區的影響。他們計畫在周末假期實施這項工作，並將隨時向公眾通報最新進展。交通局將在克拉克街(Clark Street)和格雷斯庭院(Grace Court)附近搖搖欲墜的懸臂路段增加混凝土和鋼筋，以確保道路結構的長久性。有關封閉和計畫繞行路線的更多信息，請登錄網站https://reurl.cc/GKbYnZ查閱。

BQE的這段三重懸臂公路長期以來一直需要大修。2020年，一個專家小組警告說，如果不采取措施，到2026年，這條道路對大型卡車來說可能會變得不安全。雖然市政府正在計畫對懸臂進行大規模重新設計，但項目的時間表已多次被推遲。