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皇后區僑界10月7日慶雙十 預估千人參與

記者詹佳弦／紐約報導
皇后區僑界慶祝雙十國慶籌備會主委李金標(右四)帶領成員拜會世界日報紐約社社長張宗智(左四)，介紹活動詳情。(記者詹佳弦／攝影)
皇后區僑界慶祝雙十國慶籌備會主委李金標(右四)帶領成員拜會世界日報紐約社社長張宗智(左四)，介紹活動詳情。(記者詹佳弦／攝影)

大紐約皇后區僑界慶祝中華民國112年雙十國慶籌備會成員18日拜會世界日報，介紹10月7日(周六)在法拉盛20小學舉行的升旗典禮、慶祝大會及園遊會，現場仍有旗隊、儀隊及多項精采表演；籌委會表示，本活動不分顏色、黨派及立場，團結所有熱愛中華民國的僑民，以和諧心情共同慶祝雙十國慶。

雙十國慶籌委會成員造訪世界日報，由社長張宗智接待；籌委會主委李金標表示，雙十國慶作為紐約僑民最大活動之一，今年主題為「普天歡騰、國運昌隆」，如果天氣良好，預計可吸引近千人參加。

李金標說，今年擔任主委算是「新手上路」，瞭解到很多辛勞都在細節裡，但絲毫不減對此活動的熱忱；他特別推崇前任主委林映君與多位同樣對本活動有著過往豐富經驗的夥伴協助，也讓一切事務慢慢上了軌道，大家對於辦好今年的活動有相當大的信心。

他表示，為回饋社區，主辦單位將在慶祝大會後，向每位到場參加的民眾發放四元價值的點券，可在園遊會使用，由於名額有限，有興趣的讀者切勿錯過。

本次雙十國慶慶祝活動將於10月7日上午9時30分至下午3時，地點在法拉盛20小學；地址：142-30 Barclay Ave., Flushing, NY 11355；升旗典禮為上午9時30分至10時45分於室外籃球場舉行；慶祝大會則在10時45分至中午12時於20小學禮堂舉辦；接續的園遊會活動將在20小學室內體育場持續至下午3時整。

為方便外州及因故不能到場的僑胞共同慶賀，本次雙十國慶將聯合僑委會紐約僑教中心於臉書上進行現場實況轉播，有興趣的民眾請前往網頁https://www.facebook.com/ocac.newyork/觀看。

到世界日報拜會的雙十國慶籌備會成員除主委李金標外，還有秘書長賀台華及林映君、陳樹波、禇月梅、翁雅琳、張彰華和謝翠萍等幹部。

世界日報 中華民國 法拉盛

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