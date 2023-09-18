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華人總商會33周年慶 千人參與氣氛熱烈

記者邢易霖╱紐約報導
紐約華人總商會舉辦33周年年慶暨17屆職員就職典禮。(記者邢易霖╱攝影)
紐約華人總商會舉辦33周年年慶暨17屆職員就職典禮。(記者邢易霖╱攝影)

美國紐約華人總商會於日前在法拉盛舉行成立33周年慶典暨第17屆理事就職典禮，市長亞當斯(Eric Adams)、國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀等民代和州長辦公室亞裔事務主任范小江出席，眾多社區僑領和商會成員參與，人數超過千人，氣氛熱烈。

市長亞當斯表示對華人總商會表示感謝，他說，「我們一直相信這個大家庭，相信社區的公共安全，感謝商會從我開始競選市長的時候就支持我」，並對總商會新任會長徐洲的取得博士學位表示祝賀。

國會眾議員孟昭文向華人總商會頒發嘉獎狀，表彰了總商會多年來對社區的貢獻，和對中小企業家的幫助。州參議員劉醇逸和市議員黃敏儀也為總商會及兩位新老會長頒發了嘉獎狀。

新任會長徐洲表示，在過去的33年中，總商會本「團結華商，互助互利，發展經濟，共保權益」的宗旨，在歷屆會長和會員的無私奉獻和積極努力下，在社會各界的關懷和支持下，商會已發展成為凝聚紐約各行業華商及專業人士的最具實力和影響力的社團之一。

他說，「我們繼續積極倡導創新、合作、共贏的理念，爲會員提供更多商機和資源；持續致力於搭建一個交流合作的平臺，促進會員間的互利共贏，推動華人商業的繁榮發展，將繼續回饋社會，關愛弱勢群體。」

榮譽會長徐家鵬表示，「感謝大家積極參與社區服務建設，希望在新會長的領導下繼續參與社區的活動，爲社區的發展貢獻商會的力量。」

副會長孫清河、周萬明、馬誌維、盧寧、陳雨風、劉誌堅等新一屆理事會成員，在國會議員孟昭文的引領下，宣誓就職。中國駐紐約總領館、聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、市議員馬泰(Chris Marte)等均發來賀函，並派代表出席了慶典。

孟昭文帶領新任理事會成員宣誓。(記者邢易霖╱攝影)
孟昭文帶領新任理事會成員宣誓。(記者邢易霖╱攝影)
市長和民代們到場支持。(記者邢易霖╱攝影)
市長和民代們到場支持。(記者邢易霖╱攝影)
市長亞當斯到場祝賀。(記者邢易霖╱攝影)
市長亞當斯到場祝賀。(記者邢易霖╱攝影)

華人 參議員 孟昭文

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