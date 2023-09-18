我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜投書外交事務期刊 提台灣的中間路線：兩岸避戰方案

2024年社安金每月支票 估增加57.3元

慶馬來西亞獨立日 舞獅開路、 機車助陣

記者高雲兒╱紐約報導
為慶祝馬來西亞建國獨立66周年以及「馬來西亞旅美聯誼會」(MAA)創會39周年，馬來西亞旅美聯誼會於17日在法拉盛舉辦遊行，近兩三百人參加。(記者高雲兒╱攝影)
為慶祝馬來西亞建國獨立66周年以及「馬來西亞旅美聯誼會」(MAA)創會39周年，馬來西亞旅美聯誼會於17日在法拉盛舉辦遊行，近兩三百人參加。(記者高雲兒╱攝影)

為慶祝馬來西亞建國獨立66周年以及「馬來西亞旅美聯誼會」(MAA)創會39周年，馬來西亞旅美聯誼會於17日在法拉盛舉辦遊行，近兩300人參加，數十輛機車助陣，為近幾年來人數最多的一次。

馬來西亞旅美聯誼共同主席廖瑞龍表示，该遊行活動從2006年開始，只在疫情期間停辦兩年；而之所以選在法拉盛，是因為法拉盛華人多，「可以帶動這裡經濟繁榮」。他說，聯誼會一直致力於促進馬來西亞文化在美國的傳播，並維繫馬來西亞社區的凝聚力；他感謝所有支持和參與遊行的人們，並承諾MAA將繼續舉辦類似的活動，以促進不同背景的人們之間的友誼和文化交流。

遊行於17日中午12時在緬街和艾德大道(Elder Ave.)開始，首先舉行舉行美國國旗及馬來西亞國旗升旗儀式，民選官員代表隨後祝賀，州參議員劉醇逸和州眾議員金兌錫代表楊愛倫表示，對馬來西亞旅美聯誼會所做貢獻的感謝。

剪綵儀式後，在一片敲鑼打鼓聲中，遊行正式開始，兩頭舞獅率先開路，後有轟隆隆的40餘輛機車和汽車追隨，一路播放馬來西亞建國歌曲，一路沿緬街行至37大道的過程中，不少路人駐足圍觀。

紐約市長辦公室代表Gilbert Hew、聯誼會執行总監陳亞漢、會長朱慧玲以及董事陳森參與遊行。據悉，大馬旅美聯誼會還將與馬來西亞駐紐約總領事館，於18日在曼哈頓鮑林格林公園(Bowling Green)華爾街銅質公牛塑像處，舉行美國國旗及馬來西亞國旗升旗儀式。

剪綵儀式後，在一片敲鑼打鼓聲中，遊行正式開始，兩頭舞獅率先開路。(記者高雲兒／攝...
剪綵儀式後，在一片敲鑼打鼓聲中，遊行正式開始，兩頭舞獅率先開路。(記者高雲兒／攝影)
州參議員劉醇逸和州眾議員金兌錫代表楊愛倫表示對馬來西亞旅美聯誼會所做貢獻的感謝。...
州參議員劉醇逸和州眾議員金兌錫代表楊愛倫表示對馬來西亞旅美聯誼會所做貢獻的感謝。(記者高雲兒／攝影)
馬來西亞旅美聯誼共同主席廖瑞龍表示，该遊行活動從2006年開始，只在疫情期間停辦...
馬來西亞旅美聯誼共同主席廖瑞龍表示，该遊行活動從2006年開始，只在疫情期間停辦兩年；而之所以選在法拉盛，是因為法拉盛華人多，「可以帶動這裡經濟繁榮」。(記者高雲兒／攝影)
剪綵儀式後，在一片敲鑼打鼓聲中，遊行正式開始，兩頭舞獅率先開路。(記者高雲兒／攝...
剪綵儀式後，在一片敲鑼打鼓聲中，遊行正式開始，兩頭舞獅率先開路。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛 華爾街 眾議員

上一則

九一八事變講座： 勿忘歷史非記仇

下一則

台灣街坊節 經文處宣傳車吸睛

延伸閱讀

紐約市糧食券被盜索賠活動 華裔爆滿

紐約市糧食券被盜索賠活動 華裔爆滿
法拉盛商改區街坊節 萬人遊玩

法拉盛商改區街坊節 萬人遊玩
啓揚仲秋遊園會 23日亞裔多元文藝演出

啓揚仲秋遊園會 23日亞裔多元文藝演出
109分局街區會議 華裔市民共商治安

109分局街區會議 華裔市民共商治安

熱門新聞

(讀者提供)

怎麼了？紐約布碌崙華婦當街撒錢 鈔票落滿街

2023-09-13 12:21
紐約市地鐵發生大規模破壞事件，共計36輛列車的78扇窗戶被人蓄意打碎。(MTA提供)

一夜之間 紐約36輛地鐵、78扇窗被砸碎…這條線全停了

2023-09-13 17:00
一對來自上州的華裔夫婦被指在紐約市及周邊多家按摩店經營賣淫業務，致使大量婦女受害，妻子甚至親自上陣賣淫。圖為紐約市警此前查封的一家按摩店。（本報資料照片）

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

2023-09-15 07:30
網紅Casey Neistaty用腳試探曼哈頓破碎的人行道，竟然露出洞穴。(截取自TikTok)

一踩就塌 曼哈頓人行道破洞 底下空間竟有臥室大

2023-09-14 16:05
26歲女嫌張曉寧14日在皇后區高等法院出庭，法官定罪為非預謀殺人，並量刑23年，但是張曉寧以辦案程序又誤為由，拒絕該量刑。(本報檔案照)

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

2023-09-15 12:15
紐約州長霍楚13日表示，新疫苗15日(周五)將在全州範圍內提供，由於新冠感染人數逐步飆升，建議六個月及以上人士都及時接種。(州長辦公室提供)

最新補強針紐約周五開打…新冠感染飆升 這些人快接種

2023-09-13 16:10

超人氣

更多 >
俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆
張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情
南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？
女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘

女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘
女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警