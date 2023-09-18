慶馬來西亞獨立日 舞獅開路、 機車助陣

為慶祝馬來西亞建國獨立66周年以及「馬來西亞旅美聯誼會」(MAA)創會39周年，馬來西亞旅美聯誼會於17日在法拉盛舉辦遊行，近兩三百人參加。(記者高雲兒╱攝影)

為慶祝馬來西亞建國獨立66周年以及「馬來西亞旅美聯誼會」(MAA)創會39周年，馬來西亞旅美聯誼會於17日在法拉盛 舉辦遊行，近兩300人參加，數十輛機車助陣，為近幾年來人數最多的一次。

馬來西亞旅美聯誼共同主席廖瑞龍表示，该遊行活動從2006年開始，只在疫情期間停辦兩年；而之所以選在法拉盛，是因為法拉盛華人多，「可以帶動這裡經濟繁榮」。他說，聯誼會一直致力於促進馬來西亞文化在美國的傳播，並維繫馬來西亞社區的凝聚力；他感謝所有支持和參與遊行的人們，並承諾MAA將繼續舉辦類似的活動，以促進不同背景的人們之間的友誼和文化交流。

遊行於17日中午12時在緬街和艾德大道(Elder Ave.)開始，首先舉行舉行美國國旗及馬來西亞國旗升旗儀式，民選官員代表隨後祝賀，州參議員劉醇逸和州眾議員 金兌錫代表楊愛倫表示，對馬來西亞旅美聯誼會所做貢獻的感謝。

剪綵儀式後，在一片敲鑼打鼓聲中，遊行正式開始，兩頭舞獅率先開路，後有轟隆隆的40餘輛機車和汽車追隨，一路播放馬來西亞建國歌曲，一路沿緬街行至37大道的過程中，不少路人駐足圍觀。