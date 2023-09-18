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華埠商改區 邀各族裔「清談」 宗教

記者許君達╱紐約報導
陳作舟(桌頭居中者)與各族裔和信仰團體的代表交談。(記者許君達╱攝影)
陳作舟(桌頭居中者)與各族裔和信仰團體的代表交談。(記者許君達╱攝影)

華埠商業改進區(Chinatown BID)近日在曼哈頓華埠舉辦「Breaking Bread」宗教共享會，邀曼哈頓華人社區的教堂代表、佛教信眾，以及周邊地區的天主教、猶太教教團，以及非洲裔社區教堂代表等人士出席圓桌會議，相互交流移民經歷、紐約移民社會的生活體悟以及信仰，並共進晚餐，增進融洽氛圍。

「Breaking Bread」由紐約市府發起，從今年年初開始舉辦，由全市各地的機構自行組織發起社區內、或社區間的「清談會」，旨在增進相互的理解和交流，以實現各族裔或人群之間的融洽相處。

華埠商改區行政總監陳作舟介紹，清談會選定的主題是「宗教之間的交流」，這個念頭來自一段個人經歷。陳作舟說，他的一位信佛的朋友有一次在遊覽梵蒂岡後，忽然對天主教教宗非常景仰。朋友說，自己作為佛教徒，只了解自己的信仰，對其他宗教幾乎毫無所知；然而教宗卻對全世界的各大宗教都有著深刻的理解，而且能夠融會貫通。這讓他意識到，宗教信仰應以包容和開放的心態為要務，唯有如此，與世界的相處才能和平與和睦。

陳作舟表示，這位朋友的體悟讓他想到了紐約的現狀。在這樣一個種族、文化和信仰的大熔爐裡，也同樣需要這樣的開放包容和相互了解。因此，他走訪了下城的很多宗教機構，邀請各族裔的人士前來參加「清談」，不一定要得出什麼共識，只希望多多交流。

赴約與會者有十餘人，包括華人、其他亞裔、非洲裔、西語裔、歐洲裔白人以及猶太人的代表，他們各自分享了自己家庭的信仰和移民經歷。陳作舟提到，華埠很多華人最初是靠「跳船」落腳在美國的，而一些加勒比裔或拉美裔的人士也是以同樣的方式留在美國，因此無論信仰和膚色如何不同，很多人們其實殊途同歸，共享著相似的生命體驗。而現在社會上存在的很多問題和仇恨，都來自於自我封閉與極端化傾向。

來自小義大利Kehila Kedosha Javina猶太會堂的代表Marvin Marcus則表示，人們初來乍到紐約這個「小地球村」，與各種膚色與樣貌的人混居在一起，最初的恐懼感源於他們從未與其他人群打過交道。因此，只有加強溝通，心平氣和地對話，才有可能克服各種因不了解而帶來的恐懼、敵視與不信任。

華埠商業改進區舉辦宗教共享會，邀各界代表加入「清談」，互敞心扉。(記者許君達╱攝...
華埠商業改進區舉辦宗教共享會，邀各界代表加入「清談」，互敞心扉。(記者許君達╱攝影)

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