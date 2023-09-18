九一八事變講座： 勿忘歷史非記仇

紐約東北同鄉會於17日在皇后區法拉盛舉辦紀念「九一八事變」92周年座談會。(記者高雲兒╱攝影)

紐約東北同鄉會於17日在皇后區法拉盛舉辦紀念「九一八事變」92周年的座談會，同時傳達「勿忘歷史、共促和平」的重要信息。座談會邀請到紐約大學政治系教授熊玠和民主黨 65AD區領袖于金山擔任主講嘉賓，為民眾對該歷史事件做多重解讀。

東北同鄉會的會長是李香梅說，這是創會以來一直舉辦的活動，原因一是1931年的「九一八事變」標誌著日本 帝國主義侵略中國的開始，東北正是日軍侵華的起始地；原因二是隨著時間的流逝，歷史似乎被逐漸遺忘，「我們舉辦活動就是希望年輕一代也了解歷史，不忘歷史不是為了拉仇恨，而是藉此回顧歷史」。她表示，這場座談會的主題「勿忘歷史、共促和平」旨在回顧這段歷史，傳承和平、友好與合作的理念，同時也呼籲確保類似的悲劇不再發生。

熊玠的演講主題是「九一八事件對我們的啟示，由日本的野心與狡詐說起」，重點關注了日本侵略中國東北的歷史和後果，分別從經濟、地緣政治等角度做了解讀，以及如何通過對歷史的理解來維護和平與穩定。

民主黨65AD區領袖于金山也突出強調了紀錄這段歷史的重要性，尤其是對台灣同胞，他指出「如果民進黨 不下台，沒有一個人會記得九一八」。他更藉此深入展開探討了台灣將在明年年初舉行的選舉，稱民進黨「並不以和為貴」，不但不確保和平和穩定，還處心積慮把美國帶入台海衝突，「會為美國的華人帶來災難和新一輪歧視」。