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九一八事變講座： 勿忘歷史非記仇

記者高雲兒╱紐約報導
紐約東北同鄉會於17日在皇后區法拉盛舉辦紀念「九一八事變」92周年座談會。(記者高雲兒╱攝影)
紐約東北同鄉會於17日在皇后區法拉盛舉辦紀念「九一八事變」92周年座談會。(記者高雲兒╱攝影)

紐約東北同鄉會於17日在皇后區法拉盛舉辦紀念「九一八事變」92周年的座談會，同時傳達「勿忘歷史、共促和平」的重要信息。座談會邀請到紐約大學政治系教授熊玠和民主黨65AD區領袖于金山擔任主講嘉賓，為民眾對該歷史事件做多重解讀。

東北同鄉會的會長是李香梅說，這是創會以來一直舉辦的活動，原因一是1931年的「九一八事變」標誌著日本帝國主義侵略中國的開始，東北正是日軍侵華的起始地；原因二是隨著時間的流逝，歷史似乎被逐漸遺忘，「我們舉辦活動就是希望年輕一代也了解歷史，不忘歷史不是為了拉仇恨，而是藉此回顧歷史」。她表示，這場座談會的主題「勿忘歷史、共促和平」旨在回顧這段歷史，傳承和平、友好與合作的理念，同時也呼籲確保類似的悲劇不再發生。

熊玠的演講主題是「九一八事件對我們的啟示，由日本的野心與狡詐說起」，重點關注了日本侵略中國東北的歷史和後果，分別從經濟、地緣政治等角度做了解讀，以及如何通過對歷史的理解來維護和平與穩定。

民主黨65AD區領袖于金山也突出強調了紀錄這段歷史的重要性，尤其是對台灣同胞，他指出「如果民進黨不下台，沒有一個人會記得九一八」。他更藉此深入展開探討了台灣將在明年年初舉行的選舉，稱民進黨「並不以和為貴」，不但不確保和平和穩定，還處心積慮把美國帶入台海衝突，「會為美國的華人帶來災難和新一輪歧視」。

中國駐紐約總領館僑務處副主任殷民俊、領事趙新星、以及東北同鄉會創會會長之一王碚以及兩位前任會長孫亮和李春溪到場參加活動。

熊玠教授的演講主題是「九一八事件對我們的啟示，由日本的野心與狡詐說起」。(記者高...
熊玠教授的演講主題是「九一八事件對我們的啟示，由日本的野心與狡詐說起」。(記者高雲兒／攝影)
民主黨65AD區領袖于金山突出強調記錄這段歷史的重要性，尤其是對台灣同胞。(記者...
民主黨65AD區領袖于金山突出強調記錄這段歷史的重要性，尤其是對台灣同胞。(記者高雲兒／攝影)

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