諾斯韋爾醫療系統縮減救護車 引憂

諾斯韋爾醫療系統從17日起開始，削減該醫院系統在部分地區的救護車服務。(諾斯韋爾醫療系統提供)

紐約市 最大的私立醫院系統——諾斯韋爾醫療系統(Northwell Health)據報導從17日起開始，削減該醫院系統在部分地區的救護車服務。這意味著市消防局急救中心將不得不承擔更多工作，但在市長亞當斯(Eric Adams)要求市政府部門下月削減5%開支，到春季削減15%開支的背景下，居民對市急救中心是否能完成使命疑慮重重；此前有數據顯示，紐約市救護車響應時間疫情 之後不斷增加，救護車服務減少就是原因之一。

紐約郵報報導，諾斯韋爾醫療系統從17日起開始減少救護車在皇后區東部和中部的服務範圍。今年早些時候，該機構還削減了在史泰登島的救護車服務。根據一名工會官員的通報，此次削減包括取消道格拉斯頓(Douglaston)、小頸(Little Neck)、貝賽(Bayside)、森林小丘(Forest Hills)和雷哥公園(Rego Park)的夜間／通宵救護車服務。

諾斯韋爾醫療系統在皇后區和長島 納蘇郡邊界的醫院包括位於森林小丘的長島猶太醫院(Long Island Jewish)，以及位於新海德公園(New Hyde Park)的科恩兒童醫院(Cohen's Children's Medical Center)和長島猶太醫院(Long Island Jewish)。

紐約市約70%的911醫療報警電話由消防局急救中心處理，由急救中心的救護車將病人送往醫療機構，而30%的報警電話由私立醫院接聽。雖然急救中心同意承擔諾斯韋爾醫療系統放棄的救護車服務，但市長亞當斯要求削減警察、懲教所和清潔局加班費的要求讓人們有理由懷疑，在增加人手才能增加覆蓋範圍的情況下，市急救中心能彌補諾斯韋爾醫療系統減少救護車覆蓋範圍留下的缺口。