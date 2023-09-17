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白彼得傳明年再選 挑戰州眾議員寇頓

記者顏潔恩╱紐約報導
寇頓(右)參與華社活動。(本報檔案照)
寇頓(右)參與華社活動。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)第47選區州眾議員寇頓(William Colton)已在為2024年競選連任做準備，外界盛傳8大道前州眾議員白彼得(Peter Abbate)可能回歸政壇，並瞄準寇頓現任職位；對此白彼得闢謠表示還未有任何決定，不過指出確實很多人不滿寇頓，希望他能將其取代。

此前在位超過30年的第49選區州眾議員白彼得，2022年普選時不敵共和黨的華裔候選人鄭永佳(Lester Chang)，跌落政壇；現年74歲的他，一開始在失利後均對外表示，未有重返政界的打算，不過有社區謠言指他可能會改變心意。

據紐約郵報，白彼得近期在政治活動中，形容寇頓就是「還未出櫃的共和黨人」，從未支持過民主黨人提出的政策和候選人；儘管白彼得澄清，還未作出任何重返政壇的決定，但身邊很多支持他的人希望他可以挑戰寇頓。

「身邊叫我挑戰寇頓的人，都對他很不滿」，白彼得譴責寇頓同為民主黨人，卻不願支持競選連任的貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan)；紀思庭將在11月普選出戰共和黨候選人李凱健(Ari Kagan)，其擁有不少華裔支持者，對紀思庭續任構成相當大的威脅。

而在李凱健轉換成共和黨以前，一直以民主黨人的身分活動，也曾是前市議員崔馬克(Mark Treyger)的左右手；寇頓是李凱健的長期盟友，也曾是他的政治導師，對於白彼得可能競選的消息，寇頓辦公室暫時未有回應。

身為政治老將的寇頓已在位將近30年，因支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)、反對社區建立遊民所等政策，被看作是政治理念最貼近布碌崙南區華人的民選官員，多年來已積累很大批的華人支持者。

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