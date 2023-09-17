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日落公園前舊市警分局 改成516小學校舍

記者顏潔恩╱紐約報導
位於日落公園的前布碌崙市警68分局舊址，日前已改造成為516小學擴展的新校舍之一。(記者顏潔恩╱攝影)
位於日落公園的前布碌崙市警68分局舊址，日前已改造成為516小學擴展的新校舍之一。(記者顏潔恩╱攝影)

位於布碌崙(布魯克林)日落公園的前布碌崙市警68分局舊址，在經歷漫長的修復和改造後，終於成為516小學擴展的新校舍之一；在今年9月新學年已啟用，為當地眾多華裔、西語裔等新移民學童提供更多學位。

這棟有濃烈古羅馬復興風格的建築座落於4大道4302號的街角處，建於1886年，自68分局1970年搬離後的40年間都沒在維修過；雖在1983年被列為紐約市地標性建築之一，但也因此導致後續的業者必須籌集龐大資金來進行符合地標保護水準的維修工作。

其中布祿崙華人協會就曾在1999年購置該樓，用來打造社區中心，但當時的建築樓已因長期限制、加上疏於管理而達到危樓標準；2015年，該會不得已將這棟古樓以600萬元價格出售，次年市學校規畫局(The School Construction Authority)取得管理權，宣布將改造成一個可容納300名學生的新校舍，緩解日落公園學生過度擁擠的問題。

當年這座籌建中的新小學編號為557號，整棟建築的維修耗時多年，進展也相當緩慢；當局也獲得批准，若過程中發現古樓存在安全風險，可全盤拆除再建過，不過後來並沒有走到那個地步。據悉，樓宇主體特別是後座已幾乎拆除完，但古樓的大部分前座建築得以保留，從而保存了這棟古色古香的建築，且帶有城堡式特徵和特色石雕的細節。

從今年9月新學年起，這座建築以半改造為現代樓房的面貌啟用，成為隔著一條馬路之外的516小學的新校舍之一；在古樸的紅磚雕刻門面背後是明亮的禮堂和活動教師，而該學校的學生大部分為不斷湧入當地的西語裔、華裔新移民學童。

日落公園 布碌崙 華裔

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