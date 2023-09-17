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曼哈頓美食迎中秋燈會 29日華埠登場

記者和釗宇╱紐約報導
曼哈頓華埠將於9月29(周五)及30日(周六)舉辦中秋文化市集燈會。(記者和釗宇╱攝影)
曼哈頓華埠將於9月29(周五)及30日(周六)舉辦中秋文化市集燈會。(記者和釗宇╱攝影)

曼哈頓美食迎中秋文化市集燈會將於本月29(周五)和30日(周六)，在華埠勿街(Mott St.)舉辦，屆時，將有眾多美食攤位、文藝表演以及賞月猜燈謎等互動活動在華埠展開。市集將每天開放12小時，一直營業到夜間，為華埠的夜晚增添一分喜慶祥和的氛圍。

本年度中秋活動以「美食迎中秋、相約曼哈頓」為主題，由紐約中華美食節和華裔行動聯盟主辦，旨在吸引更多遊客、振興華埠的商業、豐富社區生活，同時也將慶中秋這個中華傳統文化風俗介紹給美國其他族裔社群。活動也得到了市長辦公室社區事務部門和亞裔顧問委員會等部門的支持。

中秋節慶習俗起源於上古時代，以秋季月圓之夜為令，寄寓思鄉與期待家庭團聚之情，是被全球華人共同慶祝的重要佳節。曼哈頓的中秋市集位於華埠核心區域，活動期間，每天從上午開始就會有商家擺出各式中華美食供遊客品嚐，下午除了美食攤位外，還有更豐富的文化活動，包括漢服秀、民族音樂與舞蹈、有獎猜燈謎等，還會有極富廣東地區特色的「盆菜宴」可供體驗。此外，主辦方還會徵集以本次活動為主題的攝影作品，並為評選優秀者提供獎金和豐富獎品。

活動時間本月29日至30日，每天上午10時至晚間10時，活動地點在曼哈頓勿街，詳情發送電子郵件至[email protected]諮詢。

華埠 曼哈頓 亞裔

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