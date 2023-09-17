曼哈頓美食迎中秋燈會 29日華埠登場

曼哈頓華埠將於9月29(周五)及30日(周六)舉辦中秋文化市集燈會。(記者和釗宇╱攝影)

曼哈頓 美食迎中秋文化市集燈會將於本月29(周五)和30日(周六)，在華埠 勿街(Mott St.)舉辦，屆時，將有眾多美食攤位、文藝表演以及賞月猜燈謎等互動活動在華埠展開。市集將每天開放12小時，一直營業到夜間，為華埠的夜晚增添一分喜慶祥和的氛圍。

本年度中秋活動以「美食迎中秋、相約曼哈頓」為主題，由紐約中華美食節和華裔行動聯盟主辦，旨在吸引更多遊客、振興華埠的商業、豐富社區生活，同時也將慶中秋這個中華傳統文化風俗介紹給美國其他族裔社群。活動也得到了市長辦公室社區事務部門和亞裔 顧問委員會等部門的支持。

中秋節慶習俗起源於上古時代，以秋季月圓之夜為令，寄寓思鄉與期待家庭團聚之情，是被全球華人共同慶祝的重要佳節。曼哈頓的中秋市集位於華埠核心區域，活動期間，每天從上午開始就會有商家擺出各式中華美食供遊客品嚐，下午除了美食攤位外，還有更豐富的文化活動，包括漢服秀、民族音樂與舞蹈、有獎猜燈謎等，還會有極富廣東地區特色的「盆菜宴」可供體驗。此外，主辦方還會徵集以本次活動為主題的攝影作品，並為評選優秀者提供獎金和豐富獎品。

活動時間本月29日至30日，每天上午10時至晚間10時，活動地點在曼哈頓勿街，詳情發送電子郵件至[email protected]諮詢。