糧食券被盜索賠活動 華裔爆滿

市議員黃敏儀表示，會考慮民眾需求定期舉辦幫助糧食券被盜者索賠的活動。(記者高雲兒／攝影)

亞洲人平等會(AAFE)同紐約市人力資源管理局(Human Resources Administration)，日前在皇后區法拉盛 舉辦幫助糧食券 被盜者索賠活動，預約爆滿，除了大部分的華裔民眾外，還有西語裔和韓裔民眾；作為活動發起人之一的市議員黃敏儀表示，會考慮民眾需求從而定期舉辦。

聯邦此前通過「糧食券被盜保護法」(SNAP Theft Protection Act)，向糧食券被盜者賠償並升級刷卡安全，允許所有在2022年10月1日至2024年9月30日期間經歷糧食券福利被盜的居民提出索賠，具體方法為上網或者致電；但考慮到許多民眾上網不熟練或有語言障礙，黃敏儀和亞平會以及市人力資源管理局決定聯合舉辦線下活動，幫助相關受害人索賠。

當日，特地從布碌崙(布魯克林)趕來法拉盛的一名不具名65歲女士說，自己是幫40歲的聾啞兒子來追回賠償。今年5月21日去買菜後，在當月24日就發現糧食券被盜刷，她致電幫自己申請糧食券的工作人員，對方告知無法可解，她只能對這筆將近1000元的損失忍氣吞聲。接下來的20天，該女士只能用自己的糧食券來負擔兒子還有十歲孫子的三餐花銷，「只能吃粥，省點錢，大米吃飽就行」。

在看到新聞後，她忙不迭的帶兒子坐公車前來，在和工作人員溝通後，她成功報告此案，並被告知將在30天內得到回覆，「能追回一點是一點，我們沒收入沒辦法」。

亞平會項目經理陳藝強表示，從早上10時到下午3時的預約被訂滿，到3時許，已經有29個民眾。但還是有額外的民眾直接前來，他們也會在有條件的情況接待，預計超過30人。他強調該活動的重要性在於被盜民眾都是低收入 人群，需要特別幫助。