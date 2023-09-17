我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安排拜習會？王毅突與蘇利文舉行多輪會晤

率先復工錄節目 茱兒芭莉摩哭著道歉

糧食券被盜索賠活動 華裔爆滿

記者高雲兒／紐約報導
市議員黃敏儀表示，會考慮民眾需求定期舉辦幫助糧食券被盜者索賠的活動。(記者高雲兒／攝影)
市議員黃敏儀表示，會考慮民眾需求定期舉辦幫助糧食券被盜者索賠的活動。(記者高雲兒／攝影)

亞洲人平等會(AAFE)同紐約市人力資源管理局(Human Resources Administration)，日前在皇后區法拉盛舉辦幫助糧食券被盜者索賠活動，預約爆滿，除了大部分的華裔民眾外，還有西語裔和韓裔民眾；作為活動發起人之一的市議員黃敏儀表示，會考慮民眾需求從而定期舉辦。

聯邦此前通過「糧食券被盜保護法」(SNAP Theft Protection Act)，向糧食券被盜者賠償並升級刷卡安全，允許所有在2022年10月1日至2024年9月30日期間經歷糧食券福利被盜的居民提出索賠，具體方法為上網或者致電；但考慮到許多民眾上網不熟練或有語言障礙，黃敏儀和亞平會以及市人力資源管理局決定聯合舉辦線下活動，幫助相關受害人索賠。

當日，特地從布碌崙(布魯克林)趕來法拉盛的一名不具名65歲女士說，自己是幫40歲的聾啞兒子來追回賠償。今年5月21日去買菜後，在當月24日就發現糧食券被盜刷，她致電幫自己申請糧食券的工作人員，對方告知無法可解，她只能對這筆將近1000元的損失忍氣吞聲。接下來的20天，該女士只能用自己的糧食券來負擔兒子還有十歲孫子的三餐花銷，「只能吃粥，省點錢，大米吃飽就行」。

在看到新聞後，她忙不迭的帶兒子坐公車前來，在和工作人員溝通後，她成功報告此案，並被告知將在30天內得到回覆，「能追回一點是一點，我們沒收入沒辦法」。

亞平會項目經理陳藝強表示，從早上10時到下午3時的預約被訂滿，到3時許，已經有29個民眾。但還是有額外的民眾直接前來，他們也會在有條件的情況接待，預計超過30人。他強調該活動的重要性在於被盜民眾都是低收入人群，需要特別幫助。

黃敏儀稱，靠糧食券維持生計的民眾在遭遇盜竊後，不得不自己承擔後果，因此對如今有辦法追回賠償感到欣慰，「但這個過程對許多老年移民可能難以操作，我希望與其他社區團體合作，在未來舉辦類似的活動。」

亞洲人平等會同紐約市人力資源管理局，於13日舉辦幫助糧食券被盜者索賠活動，預約爆...
亞洲人平等會同紐約市人力資源管理局，於13日舉辦幫助糧食券被盜者索賠活動，預約爆滿，除了大部分的華裔民眾外，還有西語裔和韓語裔民眾。(記者高雲兒／攝影)

糧食券 法拉盛 低收入

上一則

法拉盛商改區街坊節 萬人遊玩

下一則

針灸理療騙保險 華人團夥被控欺詐

延伸閱讀

涉嫌法拉盛買兇殺人 華男或面臨終身監禁

涉嫌法拉盛買兇殺人 華男或面臨終身監禁
皇后區小商家、加油站遇團夥搶劫 10天連6起

皇后區小商家、加油站遇團夥搶劫 10天連6起
設備全面升級 法拉盛圖書館青少年中心重開

設備全面升級 法拉盛圖書館青少年中心重開
「警察市長」相見歡 侯友宜紐約行 巧遇市長亞當斯

「警察市長」相見歡 侯友宜紐約行 巧遇市長亞當斯

熱門新聞

(讀者提供)

怎麼了？紐約布碌崙華婦當街撒錢 鈔票落滿街

2023-09-13 12:21
紐約市地鐵發生大規模破壞事件，共計36輛列車的78扇窗戶被人蓄意打碎。(MTA提供)

一夜之間 紐約36輛地鐵、78扇窗被砸碎…這條線全停了

2023-09-13 17:00
一對來自上州的華裔夫婦被指在紐約市及周邊多家按摩店經營賣淫業務，致使大量婦女受害，妻子甚至親自上陣賣淫。圖為紐約市警此前查封的一家按摩店。（本報資料照片）

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

2023-09-15 07:30
網紅Casey Neistaty用腳試探曼哈頓破碎的人行道，竟然露出洞穴。(截取自TikTok)

一踩就塌 曼哈頓人行道破洞 底下空間竟有臥室大

2023-09-14 16:05
26歲女嫌張曉寧14日在皇后區高等法院出庭，法官定罪為非預謀殺人，並量刑23年，但是張曉寧以辦案程序又誤為由，拒絕該量刑。(本報檔案照)

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

2023-09-15 12:15
紐約州長霍楚13日表示，新疫苗15日(周五)將在全州範圍內提供，由於新冠感染人數逐步飆升，建議六個月及以上人士都及時接種。(州長辦公室提供)

最新補強針紐約周五開打…新冠感染飆升 這些人快接種

2023-09-13 16:10

超人氣

更多 >
1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁
容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票

容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票
918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠

918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠
理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由

理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由
避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券

避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券